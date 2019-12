Vereine aus Borna und Kitzscher gewinnen bei Wettbewerb

Landkreis Leipzig

Kurz vor Weihnachten sorgt auch die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Südraum Leipzig für Bescherung. Sie hatte 5000 Euro ausgelobt und regionale Projektideen unter dem Motto „Unser Dorf ist lebendig und bunt!“ gesucht. Vier Projekte konnten die Jury überzeugen, darunter der Verein zur Förderung des Museumshofes Wyhra, der für die Idee „Heimatgeschichte(n) Wyhra auf dem Dorfgemeinschaftshof“ den Anerkennungspreis und damit 350 Euro gewann.

Den dritten Platz belegte der TSV Kitzscher, der die Jurymitglieder mit der „D&J DanceFormation“ begeisterte. Den Showtänzerinnen gelang nicht nur im Oktober ein Dreifach-Erfolg beim 8. Tanzfestival in Mittweida, bei dem sie drei erste Plätze belegten, sondern vor wenigen Wochen nun auch einüberragender Erfolg beim 28. Döbelner Tanzfest und zugleich 12. Mittelsächsischen Tanzfestival. Zwei Tanzgruppen schafften es mit ihren Tänzen auf das Siegerpodest. Das Preisgeld von der LAG nutzen die Tänzerinnen nun, um Weihnachtstänze aufzuführen und spezielle Kostüme und Requisiten anzuschaffen.

D & J Dance Formation aus Kitzscher. Quelle: Verein

Sieger des LAG-Wettbewerbs wird Projekt in Störmthal

Die LAG-Jury vergab den zweiten Platz ihres Projektwettbewerbs an das Projekt „Organisch Leben – Gemeinschaft in Gründung“, das in Wildenhain am Haselbacher See ein Kompetenzträger für Belange der Umweltbildung und des Natur- und Umweltschutzes vorsieht und neben naturerlebnis-pädagogischen Veranstaltungen auch alternative Wohnformen wie TinyHomes (Kleinsthäuser, die als ganzes den Standort wechseln können), Jurten und Tipis umsetzen will. 1000 Euro gibt es für diese Ideen.

Als Sieger des Wettbewerbs geht das Projekt „Lebendiger Friedhof Störmthal“ hervor, das durch gärtnerische Umgestaltungen des Friedhofs sowohl die Artenvielfalt fördern, als auch die Aufenthaltsqualität für Besucher erhöhen will. 1500 Euro sollen helfen, das Projekt zu finanzieren.

Lokale Aktionsgruppe sucht auch 2020 wieder Ideen

„Die Lokale Aktionsgruppe plant auch im nächsten Jahr die Auslobung des Wettbewerbes“, sagt Jury-Mitglied Annedore Bergfeld. Als Träger des Leader-Förderprogrammes im Südraum Leipzig wolle die LAG mit dem Wettbewerb einerseits das ehrenamtliche Engagement würdigen und andererseits die Realisierung von Projekten und Ideen finanziell unterstützen.

Von Julia Tonne