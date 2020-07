Vergleich: Neuer Brunnen bei Borna kostet ZBL 60 000 Euro mehr

Borna

Einer der jüngeren Tiefbrunnen, mit denen Rohwasser für das Wasserwerk Kesselshain gefördert wird, befindet sich in der Eula-Aue zwischen Dittmannsdorf und Kesselshain neben der B 176. In Betrieb geht er allerdings erst jetzt, fünf Jahre nach dem Baubeginn. Der Grund für die lange Bauzeit: Der Auftraggeber, der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land und die ursprünglich beauftragte Brunnenbaufirma befanden sich in einem mehrjährigen Rechtsstreit. Der könnte jetzt nach Verhandlung vor dem Landgericht Leipzig mit einem Vergleich enden. Die Verbandsversammlung des ZBL entschied, einen Vergleichsvorschlag des Gerichtes anzunehmen.

ZBL stellte Mängel am Brunnen fest

Der 146 Meter tiefe Brunnen bei Kesselshain, den der ZBL als Brunnen Nummer 7 führt, ist ein Ersatzneubau für einen anderen, der außer Betrieb genommen wurde. Mit dem neuen Brunnen, erläutert ZBL-Geschäftsführer Thomas Winkler, könne weiterhin die genehmigte Wassermenge gefördert werden. Allerdings hatte der Brunnen aus Sicht des ZBL Mängel. Diese, so hieß es in der Erklärung der Verbandsführung an die Verbandsversammlung, habe man mit zwei unabhängigen Beweisverfahren begründet. Dabei sei es um den Zufluss von keimbelastetem Wasser gegangen, um den falschen Einbau von Tonsperren und ein undichtes Brunnenrohr. „Da der Brunnen rund 2,50 Meter zu tief gebohrt wurde, wurde der Filter an falscher Stelle eingebaut“, nennt Winkler ein Detail.

ZBL ließ Mängel durch andere Firma beseitigen

Das Unternehmen sei mehrfach zur Beseitigung der Mängel aufgefordert worden. Weil das nicht geschehen sei, habe der ZBL ein anderes Brunnenbauunternehmen damit beauftragt. Die Kosten dafür belaufen sich laut ZBL auf 187.200 Euro. Geld, welches der Zweckverband vom ursprünglich beauftragten Unternehmen zurück haben wollte.

Geklagt hatte der ZBL vor dem Landgericht Leipzig nur auf rund 133 000 Euro. Den Rest hatte er nach der Schlussrechnung gar nicht erst ausgezahlt. Nach einer so genannten Güteverhandlung schlägt das Landgericht vor, dass der ZBL 100.000 Euro erhalten soll und selbst 20 Prozent der Gerichtskosten tragen muss. In der Summe würde die Mängelbeseitigung den ZBL damit rund 60 000 Euro kosten, rechnete der Geschäftsführer Thomas Winkler den Verbandsräten vor.

Brunnen sei jetzt in Ordnung

Einige von denen wunderten sich allerdings, warum der Vergleich angenommen werden soll, wenn die Sache doch scheinbar eindeutig sei. „Wenn die Gegenseite den Vergleich annimmt“, reagierte Winkler auf entsprechende Anfragen, „ist das für uns das Signal, dass sie sich ihrer Schuld bewusst ist.“ Für das Gericht sei es aber offenbar doch nicht so eindeutig gewesen.

Zudem äußerte Winkler die Vermutung, bei einem Urteil würde die Gegenseite in Berufung gehen, was erneut ein langes Verfahren nach sich ziehen würde. In dieser Situation sei es besser, das Geld jetzt zu nehmen. Verbandsvorsitzende Simone Luedtke bestätigte zugleich, dass der Brunnen, an dem gerade die letzten Arbeiten laufen, jetzt in Ordnung sei. Das habe unter anderem eine Kamerabefahrung ergeben.

Während dieser Brunnen wegen des Rechtsstreits lange nicht vollendet werden konnte, gingen Bau und Inbetriebnahme bei einem weiteren schneller. Ebenfalls in der Eula-Aue, zwischen dem Wasserwerk Kesselshain und der Ortslage Haubitz, ließ der ZBL im Jahr 2017 einen Brunnen bohren. Der ist der Ersatz für einen anderen, der wegen des Baus der Autobahn aufgegeben werden musste. Der Autobahnbau zog mehrere Verlegungen von Leitungen nach sich. Eine der spektakulärsten Aktionen betraf eine Fernwasserleitung bei Großdeuben.

