Borna

Eigentümerwechsel und eine Millionen-Investition: Beim mittelständischen Bornaer Unternehmen Thermic Energy hat es einige Veränderungen gegeben. Seit wenigen Wochen gehört die Firma mit Niederlassungen in der Kernstadt Borna und im Ortsteil Zedtlitz zu 70 Prozent der französischen Groupe Atlantic. Und der Konzern will in den kommenden Jahren vor allem im Gewerbegebiet Zedtlitz expandieren.

„Thermic Energy bleibt dennoch ein eigenständiges Unternehmen“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Rafael Zeller. Er habe vor allem deshalb verkauft, um weitere Investitionen am Standort Borna tätigen zu können. Wichtig sei ihm gewesen, einen Partner zu bekommen, der selbst aus der Branche stammt und der sich nicht in das Geschäft „einmischen“ will. Weshalb neben Zeller Tobias Schönfeld Geschäftsführer bleiben werde.

Thermic Energy ist Spezialist für Speicher-Behälter

Thermic Energy ist Spezialist für regenerative Energien und Hersteller vor allem von Puffer- und Brauchwasserspeichern. Die Firma beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter und erzielte im vergangenen Jahr den Rekordumsatz von rund 30 Millionen Euro. Seit 2005 werden die Produkte in Borna hergestellt.

Die 1968 gegründete Groupe Atlantic ist ein französischer Familienkonzern mit weltweit mehr als 10 000 Beschäftigten in 28 Werken, der im Vorjahr einen Bruttoumsatz von rund 2,2 Milliarden Euro erzielte. Das Großunternehmen – in mehr als 60 Ländern präsent – entwickelt Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude.

Franzosen sehen in Bornaer Firma viel Potential

Der Groupe-Atlantic-Konzerngeschäftsführer, Martin Hagleitner, sieht in der künftigen Zusammenarbeit eine Menge Potential. „Gemeinsam mit dem unternehmerischen Engagement von Rafael Zeller und Thermic Energy werden wir die stark wachsende Nachfrage durch die Energiewende und die Chancen aus dem europaweiten Boom bei Heizungs- und Warmwassersanierungen vereint ergreifen“, teilt er mit. Mit dem teilweisen Kauf der Bornaer Firma könne die Chance genutzt werden, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.

In Zedtlitz bieten Speicher einen Einblick in ihr Innenleben. Quelle: Julia Tonne

Für Zeller hat der Verkauf an den französischen Partner einen großen Vorteil. „Wir können ganz andere Investitionen umsetzen“, macht der Geschäftsführer deutlich. Bestes Beispiel dafür sei die derzeitige Erweiterung des Unternehmens in Zedtlitz. Hier entstehen zwei neue Hallen für die Produktion von Behältern mit einem Fassungsvermögen von 150 bis 1000 Liter. „Wir wollen vor allem Stückzahlen generieren“, begründet Zeller die Erweiterung. Derzeit würden rund 300 Behälter am Tag hergestellt, mit der neuen Produktionsstrecke solle sich die Zahl verdoppeln.

Groupe Atlantic plant 300 bis 500 Mitarbeiter in Zedtlitz

Rund 15 Millionen Euro steckt Zeller selbst in den Neubau, die Groupe Atlantic nimmt zusätzlich Geld in die Hand, um mehr Roboter für die Strecke einsetzen zu können, als bislang geplant. Doch mit der Technik allein sei es nicht getan. Vielmehr sucht Zeller aktuell 30 neue Mitarbeiter.

„Wir brauchen in Zukunft vor allem Programmierer und Maschinenbediener“, betont der Geschäftsführer. Zwar würden bisherige Mitarbeiter weiter geschult, aber das reiche bei Weitem nicht aus, um den Bedarf an Fachkräften zu decken. Laut Zeller habe der französische Konzern noch wesentlich mehr in Zedtlitz vor. Künftig sollen hier 300 bis 500 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Rund 300 Behälter werden derzeit pro Tag in Zedtlitz hergestellt, künftig sollen es doppelt so viele sein. Quelle: Julia Tonne

Der Bau der neuen Hallen geht zügig voran, bis März soll dann auch die Produktionsstrecke fertig sein und in Betrieb gehen. Doch nicht nur die Behälterherstellung findet dann hier ihr Domizil. Auch die Büros – bisher in der Fabrikstraße in der Kernstadt Borna untergebracht – ziehen nach Zedtlitz. Für das damit frei werdende Gebäude gibt es bereits feste Pläne, doch die seien noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Die Bekanntgabe, was aus diesem Standort wird, müsse noch etwas warten.

Lesen Sie auch

Von Julia Tonne