Verkauf der Baracke: In Böhlen finden Familien bald neue Einfamilienhäuser 

Böhlen

Und der Gewinner ist... das Böhlener Unternehmen Trockenbau Hiller. Es soll in den kommenden Monaten die marode und unansehnliche Baracke an der Leipziger Straße 87 abreißen und dort eine neue Wohnbebauung schaffen. Das jedenfalls hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung 2021 beschlossen.

Die Baracke steht seit Jahren leer. Einst hatten hier die Schützengilde, ein Jugendclub und der Verein Wegweiser ihr Domizil. Allerdings mussten alle raus, weil das Gebäude zunehmend mehr verfiel und eine Sanierung kostenmäßig den finanziellen Rahmen der Stadt gesprengt hätte.

Weshalb die Kommune das Grundstück samt Baracke zum Verkauf anbot, den Zuschlag aber von einem Konzept für das Areal abhängig machte. Sechs Angebote von Kaufinteressenten lagen vor. Zwei, die sich herauskristallisierten, wurden in der Stadtratssitzung Mitte November konkreter vorgestellt.

Zwei Konzepte in der engen Auswahl

Und es war ein sprichwörtliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen diesen beiden. Denn die Offerten sowohl von Trockenbau Hiller als auch des Unternehmens MTS GmbH aus Leipzig sehen auf dem rund 2140 Quadratmeter großen Gelände – so etwas wie das „Eingangstor zur Stadt Böhlen“ – eine Bebauung mit Einfamilienhäusern vor.

Im Dezember dann entschied sich der Stadtrat für das Konzept von David Hiller. Der Einheimische plant dort zehn Einfamilienhäuser mit je drei Geschossen und Stellplätze direkt an den Häusern sowie weitere zehn Parkplätze eingerückt entlang der Leipziger Straße. Hiller ist das Gelände in der Leipziger Straße rund 125 000 Euro wert. Für diesen Preis wechselt das Grundstück nun den Besitzer.

Das Grundstück mit der Baracke in der Leipziger Straße verkommt immer mehr. Nun sollen hier bald Einfamilienhäuser entstehen. Quelle: Julia Tonne

Investor sieht prekäre Lage des Grundstücks

„Schon die Vorab-Abstimmung innerhalb der Fraktionen und in den Ausschüssen hat Herrn Hiller ergeben“, sagte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) nach der Verkündung des Käufers. Und so stimmte auch der Stadtrat mit einer Enthaltung für den Verkauf an das ortsansässige Unternehmen.

SPD-Stadtrat Mirko Altmann lobte die Vorgehensweise bei dem ganzen Verfahren. „Es gab die Mitbestimmung des Stadtrats und eine fraktionsübergreifende Zusammenarbeit“, machte er deutlich. Darüber hinaus sei David Hiller der einzige Investor von den sechsen gewesen, der die „prekäre Lage mit den Zu- und Einfahrten“ in der Leipziger Straße erkannt habe.

Von Julia Tonne