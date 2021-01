Verkauf statt Erbpacht: Rolle rückwärts in Großdeuben

Böhlen

Rolle rückwärts im Böhlener Stadtteil Großdeuben: Das zur Debatte stehende frei Grundstück neben dem Gymnasium soll nun möglicherweise doch nicht verpachtet werden. Stattdessen gibt es die Überlegung, das Areal an den Träger des Gymnasiums, den Verein Lernwelten, zum Bodenrichtwert zu verkaufen. Die Idee ist längst nicht neu, vielmehr stand sie schon etliche Male im Fokus der Diskussionen.

Dabei hatte sich der Böhlener Stadtrat erst im November darauf verständigt, Lernwelten das Grundstück zu verpachten, damit der Verein dort einen notwendigen Anbau samt Turnhalle errichten kann. Damit einher ging die Forderung, im Anbau einen kleinen Einkaufsladen zu schaffen, der dann von einem externen Betreiber übernommen werden könne. Entsprechend wurde Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt damit beauftragt, einen Pachtvertrag auszuarbeiten.

Pachtvertrag wäre mit angedachtem Zinssatz nicht genehmigungsfähig

Allerdings legte nun die Kommunalaufsicht ihr Veto ein. Heißt: Das Landratsamt meldet Bedenken einerseits über die Höhe des Erbbauzinses und andererseits über die Schaffung des Verkaufsraumes durch den Schulverein an. „Der Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages ohne Differenzierung zwischen Turnhalle und Einkaufsmarkt ist schon aufgrund des unterschiedlichen Erbbauzinssatzes nach unserer Auffassung nicht möglich“, teilt Brigitte Laux mit, Sprecherin des Landkreises Leipzig. Wie berichtet, stand noch im November bei der Stadtratssitzung ein Pachtzins (also eine monatliche oder jährliche Rate) von einem Prozent des Grundstückswertes im Raum. Unter dieser Vorgabe jedoch wäre, wie Laux weiter ausführt, ein Pachtvertrag nicht genehmigungsfähig. „Ein Zinssatz von einem Prozent widerspricht demnach einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.“ Der in der Praxis übliche Erbbauzinssatz betrage zwischen zwei und sieben Prozent.

Nach diesem Schreiben blieb dem Verwaltungsausschuss, der vor einer Woche tagte, nichts anderes übrig, als sich erneut Gedanken zu dem Thema zu machen. Und die gehen nun in Richtung Verkauf zum Bodenrichtwert. Laut Kommunalaufsicht ist das auch denkbar, eine Ausschreibung des Grundstücks nicht zwingend notwendig. Diese sei entbehrlich, „wenn die Veräußerung des Grundstückes zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe erfolgt“. Und das sei ja bei einer Schule gegeben.

Idee des Verkaufs stand bereits vor einem Jahr im Raum

Genau diese Aussage ist es, die eine Rolle rückwärts bedeutet. Denn bereits vor einem Jahr, im Februar 2020, hatten die drei Fraktionen CDU, AfD und FDP den Antrag gestellt, das Grundstück an Lernwelten zu verkaufen. Die Begründung liest sich ähnlich wie die Aussagen von Seiten des Landratsamtes: Das Gymnasium erfülle öffentliche Aufgaben.

Die alte neue Idee fand nun auch im Verwaltungsausschuss viele Liebhaber. Nicht nur Falk Jahr, Fraktionsvorsitzender der „Böhlener, Großdeubener und Gauliser Bürger“ (kurz BGGB), machte deutlich, dass der damalige Antrag rechtmäßig gewesen sei, auch Bernd Seidel ( FDP) sprach sich erneut für den Verkauf an das Gymnasium aus. Ebenso wie Reinhard Eisold, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten. Diesmal kamen auch positive Rückmeldungen aus anderen Fraktionen. So erklärte Mirko Altmann ( SPD), er gebe Seidel hinsichtlich der Aussage recht, für ein Geschäft finde sich sicherlich noch eine andere Lösung.

Verkaufsbeschluss im nächsten Stadtrat denkbar

Rathauschef Berndt gab den Ausschussmitgliedern mit auf den Weg, diese sollten sich innerhalb ihrer Fraktionen beraten. Denn ein Beschluss sei nun in der nächsten Stadtratssitzung Ende Januar denkbar.

Von Julia Tonne