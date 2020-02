Verkauf und Tombola: Züchter zeigen Kaninchen in Borna-Ost

Borna

Hier ist alles, wie es sein soll. Schokoladenbraune Farbe, kräftiger Körperbau und ein Idealgewicht von nahezu vier Kilo. „So muss ein Havanna-Kaninchen aussehen“, stellt Albert Patzig fest. Der gelernte Baumaschinist ist Preisrichter und als solcher derjenige, der die insgesamt 267 Tiere in der Turnhalle Borna-Ost bewertet, die dort bei der Ausstellung des Bornaer Rassekaninchenvereins S 33 ab Sonnabend zu sehen sind.

Preisrichter Albert Patzig untersucht ein Havanna-Kaninchen. Quelle: Nikos Natsidis

Kaninchenschau ist jährlicher Höhepunkt in Borna

Die Schau ist der alljährliche Höhepunkt der organisierten Bornaer Züchter, macht Siegfried Irmscher klar. Er und seine Frau Martina sind sozusagen das Herz des Bornaer Vereins. Sie stellen zusammen mit weiteren Helfern einmal im Jahr eine Ausstellung auf die Beine, zu der auch Züchter aus Thüringen und Brandenburg anreisen.

Das Ergebnis sind 49 Aussteller, die alle gängigen Rassen präsentieren, selbstredend jedes Tier in einem separaten Käfig. „Das ist Vorschrift“, erläutert Siegfried Irmscher. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass sich zwei Rammler ins Gehege kommen und einander kräftig beißen.

Am Sonnabend findet die Kaninchenausstellung in der Turnhalle Borna-Ost statt. Quelle: Nikos Natsidis

Zu sehen sind sogenannte Wiener, eine mittelgroße Kaninchenrasse, die es als Blaugraue Wiener ebenso gibt wie als Weiße oder Blaue Wiener. Ihr Name erklärt sich daraus, dass sie erstmals in der österreichischen Hauptstadt gezüchtet wurden. Das Spektrum der ausgestellten Tiere reicht von kleinen Hermelin Rotaugen, die auf etwa ein Kilo Gewicht kommen, bis zu Deutschen Riesen, mit bis zu acht Kilo Gewicht die Krösusse der Ausstellung.

Besuch aus dem Bornaer „Sputnik“-Kindergarten

Für Begeisterung sorgten die Tiere in der Halle Ost am Donnerstag auch bei den Kindern aus der benachbarten Kindertagesstätte „Sputnik“, die mit Erzieherin Anke Becker gekommen waren. Eine Tradition schon deshalb, „weil wir es nicht weit haben“, wie die Erzieherin sagte.

Am Sonnabend werden in der Turnhalle Borna-Ost jede Menge Rammler gezeigt. Quelle: Nikos Natsidis

Am Wochenende steht die Schau Besuchern offen – und zwar am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Für die Gäste gibt es auch eine Tombola und Spiele. Außerdem werden die Tiere verkauft.

Von Nikos Natsidis