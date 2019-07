Borna

Der Fahrbahn- und Kreuzungsausbau in der Leipziger Straße, Kreuzung Pawlowstraße, geht in die zweite Runde. Nachdem die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn in der Fahrtrichtung Leipzig abgeschlossen sind, beginnen am 22. Juli die Arbeiten zur Erneuerung der anderen Hälfte der Fahrbahn im Kreuzungsbereich. Dafür wird der Verkehr in Richtung Leipzig in der rechten Fahrspur durch den Kreuzungsbereich geführt. In der zweiten Fahrspur wird der Verkehr in Richtung Borna geleitet.

Gewerbepark Borna-Ost wieder von der Leipziger Straße erreichbar

„In dieser Bauphase ist der Gewerbepark Borna-Ost wieder von der Leipziger Straße erreichbar“, teilt die Stadtverwaltung mit. Dafür entfalle in dieser Zeit die Anbindung der Pawlowstraße an die Leipziger Straße. Aus Richtung Leipzig und Bad Lausick wird der Verkehr zum Sana Klinikum und nach Borna-Nord über die Scheunenstraße und Röthaer Straße geleitet.

Geduld für die Umleitungen müssen Autofahrer bis Mitte August aufbringen. Am 15. August sollen die Arbeiten voraussichtlich abgeschlossen sein.

Von LVZ