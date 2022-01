Verkehrsgefährdung? Filmreife Szene auf der Straße bei Kitzscher

Kitzscher

Nach der Auseinandersetzung von zwei Autofahrern, die nach einer filmreifen Szene böse hätte enden können, ermittelt jetzt die Polizei. Es werden weitere Hinweise gesucht. Der Vorfall, den ein Zeuge beobachtete, spielte sich schon am 17. Dezember gegen Mittag im Ortsteil Dittmannsdorf der Stadt Kitzscher (Landkreis Leipzig) ab.

Kontroversen zwischen Autofahrern

Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Bornaer Straße von Kitzscher in Richtung Dittmannsdorf unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Unbekannter in einem roten VW Golf. Zwischen den beiden Fahrern war es laut Polizeidirektion Leipzig schon vorher im fließenden Verkehr zu mehreren Konfliktsituationen gekommen. Deswegen sei der Vorausfahrende auf Höhe der Straße „An der Schäferei“ rechts rangefahren, um den VW-Fahrer anzusprechen.

Golf hält und fährt dann los – Mann hält sich fest

Der habe auch angehalten, sodass der 32-Jährige an das Auto herantreten konnte. Als er den Fahrer ansprach und sich dabei an der A-Säule festhielt, so die Schilderung der Polizei, gab der Golf-Fahrer Gas. Der 32-Jährige soll den VW zunächst nicht losgelassen haben und einige Meter neben diesem hergerannt sein.

Dann sei er gestürzt und habe dabei ein Stück der Verkleidung abgerissen. „Als dies der VW-Fahrer bemerkte, stieg er aus, sammelte das abgerissene Teil ein und setzte seine Fahrt im Anschluss fort“, berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Ein Zeuge, der in der Straße „An der Schäferei“ parkte, soll das Geschehen aus seinem Pkw heraus gesehen und danach mit dem Gestürzten gesprochen haben.

Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Golf-Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Gesucht wird der Mann, der den Vorfall aus seinem Fahrzeug heraus beobachtete. Auch weitere Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaer Straße 1 a, sowie telefonisch unter 03433/2440 zu melden.

