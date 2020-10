Verkehrslärm: Behörde will Tempo 30 in Glück-auf-Straße in Lobstädt prüfen

Neukieritzsch/Lobstädt

Seit gut zwei Jahren fordern Anwohner der Glück-Auf-Straße in Lobstädt Maßnahmen gegen Verkehrslärm vor ihren Häusern. Getan hat sich bisher so gut wie nichts. Mit einigen Plakaten, die Autofahrer auffordern, freiwillig vom Gas zu gehen, versuchen die Bewohner, sich selbst zu helfen. Gespräche mit den Behörden schienen bislang ins Leere zu laufen.

Jetzt hatte der Ortschaftsrat das Thema wieder einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Mit einer in mehrerlei Hinsicht überraschenden Erkenntnis. Einerseits gibt es tatsächlich Hinweise die hoffen lassen, dass sich etwas tun könnte. Andererseits stellten die Anwesenden fest, dass die Bürgerinitiative (BI) in der Glück-auf-Straße vom Landratsamt scheinbar übergangen wird.

Lärmmessungen vor einigen Wochen

Denn die neuesten Informationen bekamen nahezu zeitgleich nur der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel und Ortsvorsteher Claus Meiner, nachdem sie sich nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigten. Die Bürgerinitiative, die den ganzen Vorgang erst angekurbelt hatte, war bisher nicht informiert worden, sagte Frauke Althaus von deren Sprecherkreis. „Die Bürgerinitiative hat diese Nachricht nicht bekommen“, bedauerte Frauke Althaus, nachdem der Ortsvorsteher über die jüngste Mail aus dem Landratsamt informiert hatte.

Offensichtlich hatten im September Lärmmessungen in der Straße stattgefunden. Jetzt teilt das Landratsamt mit, dass für Teile der Straße die Grenzwerte der zulässigen Lautstärke sowohl am Tag als auch in der Nacht überschritten werden. Deswegen wolle das Landratsamt jetzt kurzfristig eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Straße prüfen.

Ortsvorsteher Meiner bezeichnete die Ankündigung als einen Teilerfolg. Frauke Althaus warnte dagegen vor zu viel Zuversicht: „Abwarten, es wird erst geprüft“, sagte sie auf der Sitzung des Ortschaftsrates. Immerhin sei seit den letzten Absichtserklärungen fast ein Jahr vergangen. Allerdings sei sie auch froh, dass die Messungen nicht in der Zeit der scharfen Corona-Beschränkungen vorgenommen worden seien, als auch weniger Verkehr auf der Straße war.

Ausbau der Straße erst mittelfristig

Ob und wann nun tatsächlich Tempo-30-Verkehrszeichen in der Glück-auf-Straße aufgestellt werden, und ob das für die gesamte Straße oder nur abschnittsweise geschieht, müssen die Bewohner noch abwarten. Aus Sicht des Bürgermeisters hätte das längst geschehen können. Das Landratsamt als Verkehrsbehörde hätte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Grund von Straßenschäden längst anordnen können, meint der. Davon gäbe es schließlich genug.

Und daran wird sich in absehbarer Zeit vermutlich nichts ändern. Denn bei der zweiten von den Bewohnern erhofften Möglichkeit, Verkehrslärm zu verringern, haben sich die Aussichten bislang nicht verbessert. Noch immer rangiert die Ortsdurchfahrt in der Liste der Kreisstraßen, die der Landkreis ausbauen will, weit hinten. Mit der Zustandsnote 3,7 – es gibt noch etliche schlechter eingestuft Straßen – werde sie laut Landratsamt nur mittelfristig betrachtet und sei im Finanzhaushalt noch nicht vorgesehen.

Diese nicht neue Botschaft aus Borna rief im Ortschaftsrat erneut Kopfschütteln und Verwunderung hervor. Zumal auf der Liste des Landratsamtes andere Abschnitte der Kreisstraße als dringlicher eingestuft wurden und werden, die augenscheinlich in einem besseren Zustand seien.

Von André Neumann