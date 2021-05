Verkehrssicherheit in Böhlen: Keine Schwellen – Spiegel aber schon

Böhlen

Schwellen nein, Spiegel ja. Kurz gesprochen, ist das die Antwort auf die Vorschläge der Böhlener AfD-Fraktion, um die Verkehrssicherheit im Stadtzentrum zu erhöhen. Ein solches Ergebnis hatte sich schon bei der vorherigen Diskussion des Technischen Ausschusses abgezeichnet. Der Stadtrat hat das nun in seiner Sitzung bestätigt.

Die AfD hatte in einem Beschlussantrag angeregt, in der Bahnhofstraße Schwellen in der Fahrbahn installieren zu lassen, um Autofahrer dort zu zwingen, das Tempo zu reduzieren. Außerdem hatte sie vorgeschlagen, an der Ecke Karl-Bartelmann-/Weststraße einen Sichtspiegel aufzustellen, um dort die Einsehbarkeit zu erhöhen.

Unfallgefahr würde mit Straßenschwellen steigen

Die Schwellen wurden im Stadtrat mit den gleichen Argumenten abgelehnt, wie sie schon im Technischen Ausschuss vorgebracht worden waren. Mirko Altmann von der SPD erinnerte sich bei dem Thema an den Ort seines früheren Gitarrenunterrichts. „Die Anwohner dort wollten auch unbedingt Schwellen haben. Als sie dann da waren, haben sie sich darüber geärgert, weil Lärm und Erschütterungen zugenommen haben.“

Auch Reinhard Eisold von der CDU lehnte den Vorschlag ab. „Die Unfallgefahr ist einfach mit den Schwellen zu groß.“ Senioren mit Rollatoren und Fußgänger, die schlecht zu Fuß seien, könnten darüber stolpern sowie bei Nässe ausrutschen. Er befürworte daher eher eine Geschwindigkeitsanzeige in Form eines Smileys. Diese war auch schon im Ausschuss als Alternative zu den Schwellen ins Spiel gebracht worden. Und fand daher letztlich Zuspruch auch beim Stadtrat. Die Installation der Schwellen hingegen wurde mehrheitlich abgelehnt.

Spiegel wird seit zwei Jahren diskutiert – und soll nun kommen

Erfolg hatte die AfD jedoch mit ihrem Anliegen, einen Spiegel an der Weststraße anbringen zu lassen. Zwar gab es dagegen einige Einwände – unter anderem von Thomas Apelt (Linke), der befürchtete, dass Autofahrer wegen der besseren Einsehbarkeit an der Kreuzung wesentlich schneller unterwegs sein und erst recht Gas gaben würden. Aber letztlich überwog die Zustimmung.

Laut Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) müsse jetzt nur geklärt werden, wo der Spiegel stehen soll. Auf städtischem Boden oder auf dem Grundstück des Getränkehändlers. Wie der Rathauschef betonte, sei er bei der Debatte um den Spiegel doch hin- und hergerissen gewesen. „Aber wir sollten es wirklich mal ausprobieren. Wir diskutieren das Thema seit zwei Jahren.“

Von Julia Tonne