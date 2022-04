Verkehrsunfall auf A 72 bei Geithain nach Überholmanöver

Geithain

Auf der Autobahn 72 bei Geithain sind am Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge kollidiert. Der Unfall hat sich in Richtung Hof rund 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle ereignet. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw Ford überholte einen Pkw Opel. Dabei kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Opel, hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitgeteilt. Die 62-jährige Opel-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Von LVZ