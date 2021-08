Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Regis-Breitingen – eine Übung

Regis-Breitingen

Die Feuerwehrleute von Regis-Breitingen sind am Mittwochabend, gegen 18.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an die Werkstraße im Westen der Stadt gerufen worden. „Zum Alarmzeitpunkt war die Lage für uns noch unklar“, informiert Wehrsprecher Marvin Timmler. „Erst an der Einsatzstelle zeigte sich uns das Bild eines verunfallten, auf der Seite liegenden Pkws.“ Und es stellte sich heraus, dass das Ganze eine Einsatzübung war.

Das Szenario gab vor, dass eine Person im Auto eingeklemmt ist. Sie wurde von den Kameraden mittels eines hydraulischen Rettungsgerätes aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Im angrenzenden Gebäude fanden die Akteure eine weitere verletze Person vor, die versorgt wurde, so Timmler weiter.

Die Feuerwehrleute kümmern sich um einen Verletzten, der im Auto eingeklemmt gewesen ist – eine Einsatzübung. Quelle: Einsatzfahrten Chemnitz

Die Regiser Feuerwehr war mit 13 Brandschützern, dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10, dem Löschgruppenfahrzeug 16/12 und dem Einsatzleitwagen ausgerückt. Die Truppe war etwa eine und eine Viertelstunde im Einsatz.

Das Ziel der Übung war die Kontrolle unserer Standardeinsatzregel „Verkehrsunfall“. In einer abschließenden Auswertung, die der stellvertretende Ortswehrleiter Michael Räßler übernahm, wurden Stärken und Schwächen aufgezeigt, sodass Lehren für künftige Einsätze aufgearbeitet werden können.

Die Feuerwehrleute entfernen die Frontscheibe des Unfallfahrzeugs, um eine eingeklemmte Person zu befreien – eine Einsatzübung. Quelle: Einsatzfahrten Chemnitz

Von okz