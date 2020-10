Verlag will Ansichtskartenbuch für Böhlen gestalten

Böhlen

Ganze Ortschaften sind verschwunden, haben dem Tagebau Platz gemacht, der Kulturpark hat sich Stück für Stück verändert, der Industriestandort Böhlen-Lippendorf hat sich über die Jahrzehnte entwickelt. Nichts ist mehr so, wie es einst war. Aber eben das – Böhlen in Erinnerung zu rufen, wie es vor langer Zeit aussah, ist Anliegen von Gregor Kaufmannn und Ingo Weitzmann. Zwei Böhlener. Der eine Vorsitzender des Geschichtsverein und Historiker, der andere Anwohner und Geschichtsinteressierter. Ihr Ziel: ein Ansichtskartenbuch von Böhlen, ähnlich, wie es bereits für Rötha, Großpösna und mehrere Leipziger Ortsteile entstanden ist.

Weshalb Weitzmann in Funktion des AfD-Fraktionsvorsitzenden den Antrag bei der Stadtverwaltung eingebracht hat, die Stadt möge das Projekt unterstützen und in Vorkasse gehen, um das Buch realisieren zu können. Doch schon im vergangenen Verwaltungsausschuss gingen die Meinungen zu dem Vorhaben weit auseinander. Während manche Stadträte das finanzielle Risiko für die Stadt als zu groß einschätzen, überwiegt bei anderen der Nutzen, den das Buch mit sich bringen würde.

Anzeige

Mehr als 500 Ansichtskarten lagern im Archiv des Autors

Bereits Mitte 2019 hatten Kaufmann und Thomas Nabert, Verleger Pro Leipzig, bei Böhlens Bürgermeister Dietmar Bernd vorgesprochen und das Vorhaben vorgestellt. „Allerdings nur mit mäßigem Erfolg“, wie der Autor Kaufmann erzählt. Während Bürgermeister anderer Kommunen wie Rötha, Meuselwitz und Großpösna sofort begeistert gewesen seien, habe es von Seiten Berndts Bedenken gegeben. „Dabei würde das Geld, das die Stadt vorstreckt, über den Verkauf wieder reinkommen“, erklärt Kaufmann. In Rötha jedenfalls sei das Buch innerhalb kurzer Zeit gut verkauft worden.

Für Rötha ist das Ansichtskartenbuch schon 2017 erschienen. Rund 300 Postkarten haben Eingang gefunden. Quelle: Julia Tonne

Ihm und Nabert schwebt ein rund 144 Seiten starkes Buch bestehend aus hunderten Ansichtskarten vor, die Auflage ist derzeit mit 1000 kalkuliert. Mit rund 15 000 Euro müsste Böhlen dementsprechend in Vorkasse gehen. Dass Weitzmann das Ansinnen von Kaufmann und Nabert unterstützt, hängt mit dem Umstand zusammen, dass Kaufmann mittlerweile 82 Jahre alt ist „und ein Wissen von unschätzbarem Wert hat“, wie der Stadtrat betont. Mittlerweile habe der Hobby-Historiker mehr als 500 Postkarten aus Böhlen zusammen gesammelt. Alte Ansichten von überbaggerten Ortschaften wie Stöhna, Trachenau und Treppendorf, von Kirchen, von Fortuna- und Kulturpark, vom Werk. „Manche Karten reichen bis in die Zeit Ende des 19. Jahrhundert zurück“, sagt Kaufmann.

Bürgermeister bringt zwei Argumente gegen das Buch vor

Weitzmann hingegen hat sich dem Ansinnen der beiden Historiker verschrieben, um die Geschichte der Stadt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. „Wenn wir das Buch nicht realisieren, kommt die Chance nie wieder“, ist er sich sicher.

Berndt wiederum führte beim Verwaltungsausschuss zwei Argumente gegen das Ansichtskartenbuch ins Feld. Zum einen müsste die Stadt die erforderliche Summe in den Haushalt einstellen und das Geld würde an anderer Stelle fehlen. Zum anderen würden von den schon erschienenen Chroniken („Vom Tagebau zur Braunkohleverarbeitung“ und „Vom Rittergutsdorf zur Industriestadt“) noch mehrere hunderte Exemplare existieren, die nicht verkauft worden seien.

Hunderte Exemplare der Böhlener Chroniken sind noch nicht verkauft. Kritik gibt es an der schlechten Vermarktung der Bücher. Quelle: Julia Tonne

Kritik an schlechter Vermarktung der bisherigen Chroniken

Allerdings gab es an der zweiten Aussage Kritik von mehreren Seiten. Neben Weitzmann monierten unter anderem Diana Meier ( CDU) und deren Fraktionskollege Uwe Fischer, dass die Chroniken ja auch kaum noch öffentlich beworben, geschweige denn irgendwo ausgestellt werden. Lediglich in der Bibliothek seien sie zu bekommen. Dabei gebe es beispielsweise mit dem Kulturhaus einen weit besseren Ort, um die Chroniken an den Mann zu bringen. Entsprechend sprachen sich beide auch für das Ansichtskartenbuch aus. Verhaltene Zustimmung kam von Beate Krutzsch (Linke). Auch sie betonte, es gebe noch genug Chroniken, außerdem seien 15 000 Euro für die Stadt viel Geld. Dennoch sei sie nicht abgeneigt, „wenn wir das Projekt noch ein kleines Bisschen schieben“.

Kritik an dem AfD-Antrag kam im Verwaltungsausschuss vom bisherigen AfD-Fraktionsvorsitzenden Falk Jahr. Für ihn sei der Antrag nicht wirtschaftlich, zudem sei ein unternehmerisches Risiko keine Aufgabe der Stadt. Auch Bernd Seidel ( FDP) hält das Risiko für zu groß. Auch wenn das „Projekt wichtig“ sei. Eine Entscheidung für oder gegen das Buch steht nun noch aus, die wird wohl in einer der kommenden Stadtratssitzungen fallen.

Von Julia Tonne