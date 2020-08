Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall bei Espenhain

Rötha/Espenhain

Fünf zum Teil Schwerverletzte und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Sonnabendnachmittag nahe Espenhain. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 242 in Richtung Störmthal unterwegs, als ihm ein VW Golf entgegenkam. Die 76-jährige Golf-Fahrerin wollte an einer Kreuzung nach links in Richtung Oelzschau abbiegen, dabei übersah sie den BMW und es kam zum Zusammenstoß.

Die VW-Fahrerin als auch ihr Beifahrer (76) wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der junge BMW-Fahrer und seine zwei weiblichen Insassen kamen mit leichten Verletzungen davon, meldet die Polizeidirektion in Leipzig. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 30 000 Euro, die Straße musste teilweise vollgesperrt werden.

Von Kathrin Haase