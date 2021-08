Verletzter und Totalschaden nach Unfall bei Großzössen

Großzössen/Eula

Am Freitagmorgen kam es in der Bornaer Region kurz nach 9 Uhr auf der Verbindungsstraße von Großzössen nach Eula zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein Citroën wich nach ersten Erkenntnissen einem Reh aus und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schlug rückwärts in einen Baum ein und kam auf dem Dach zum Liegen. Darüber informierte Mike Köhler, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Citroën befreien, wurde jedoch mit Verletzungen in das Krankenhaus Borna zur Weiterbehandlung transportiert, hieß es. Die Feuerwehr Lobstädt sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz bis zur Bergung des Fahrzeugs sicher. Am Auto entstand Totalschaden.

Von cc