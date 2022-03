Verliert Kitzscher jetzt das Traditionslokal „Wilder Mann“?

Kitzscher

Kitzscher trauert um die Wirtin des Traditionsgasthofes „Zum Wilden Mann“. Antje Smigielski, die den Gasthof in dritter Generation als Familienbetrieb führte, war am Freitag voriger Woche tot in ihrer Wohnung in dem Gebäude gefunden worden. Weil die Umstände des Todes zunächst unklar schienen, war die Polizei vor Ort. Die geht nach Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig von einer natürlichen Todesursache aus.

Antje Smigielski hatte erst im vorigen Jahr ihren Mann Thomas verloren, der einer schweren Krankheit erlegen war. Obwohl es ihr selbst gesundheitlich auch nicht gut gegangen sein soll, wie Freunde und Bekannte sagen, fand sie die Kraft, die Gaststätte auch in der komplizierten Zeit der Corona-Pandemie weiter zu betreiben. Bis kurz vor ihrem Tod.

„Das ist an Tragik nicht zu überbieten“, bedauert Bürgermeister Maik Schramm, dass die Betreiberin, die noch keine 60 Jahre alt war, so kurz nach ihrem Mann nun auch gestorben ist. Damit gehe, befürchtet er, die Familiengeschichte des Traditionsgasthofes zu Ende. Die Wurzeln des Gasthofes im ursprünglichen Teil des früheren Dorfes Kitzscher gehen laut Chronik des Heimatvereins auf das Jahr 1769 zurück.

Das Zentrum des alten Kitzscher

Er gehörte zunächst zum Rittergut, wurde später verpachtet und dann verkauft. Ab dem 1. Juli 1927 gehörte er dem Milchhändler Herbert Quellmalz aus Espenhain – und blieb bis heute in Familienbesitz. Erst übernahm im Jahr 1951 Quellmalz’ Tochter Christa Glöckner, danach am 1. März 1990 deren Tochter Antje Smigielski die Gastwirtschaft.

Die war früher, bevor der Bergbau mit den neuen Wohngebieten den Ort aufblähte, so etwas wie das Zentrum des alten Kitzscher. Der „Wilde Mann“ war Gasthof, Krämerladen, Fleischerei, Haltepunkt für die Postkutschen und Poststelle.

Der Gasthof „Zum Wilden Mann“ in Kitzscher ist geschlossen. Im rechten Gebäudeteil befand sich bis 1990 ein Kino. Quelle: Jens Paul Taubert

Wirtin habe Faschingspartys mit geprägt

Einer, der den „Wilden Mann“ und die Betreiber gut kannte, ist Ralf Kösser, seit vielen Jahren Präsident des Karnevalsvereins Kitzscher (KVK). Wie für viele in der Stadt sei auch für ihn die Nachricht vom Tod der Betreiberin ein Schock gewesen. „Wir hatten gedacht, dass sie sich nach dem Tod ihres Mannes wieder aufrappelt“, sagt Kösser, der sich an „viele schöne Stunden“ erinnert, die die Karnevalisten dort verbracht hätten.

So lange er denken könne – und Kösser gehört seit 1971 zum Karnevalsverein –, so lange habe man sich am Ende einer jeden Session zum Rosenmontags-Frühschoppen in der Gaststätte an der Kreuzung Bornaer/Steinbacher Straße getroffen.

Antje Smigielski habe diese Partys mit geprägt, sagt auch Andreas Friedrich vom KVK. Für ihn seien nicht nur die Festsitzungen des Elferrates in der Gaststätte unvergesslich. Eine Genugtuung für den Karnevalisten, dass die Wirtsleute häufig auch selbst zu Gast bei einer Abendveranstaltung des KVK waren.

Nur noch eine klassische Gaststätte in ganz Kitzscher

Auch Franz Waberzeck vom Heimatverein befürchtet nun das Ende dieses traditionellen Gasthofes, in dem nicht nur der Karnevalverein ein Domizil hatte. Die Ortsgruppe der Bergbau- und Energiegewerkschaft IGBCE beispielsweise habe hier ihre Weihnachtsfeiern abgehalten, und der Männerchor, als es den in Kitzscher noch gab, traf sich hier unter anderem zu seinen Himmelfahrtsausfahrten.

Viele Kitzscheraner erinnern sich nicht nur an ihre Familienfeiern im Gasthof, sondern auch an das Kino im einstigen Tanzsaal. Das existierte laut Chronik von 1943 bis 1990. Ohne den „Wilden Mann“ gibt es innerhalb der Stadt Kitzscher und ihrer Ortsteile jetzt nur noch eine einzige klassische Gaststätte, den Gasthof in Thierbach. In der Stadt selbst ist das gastronomische Angebot mit der Eisdiele, dem Broiler-Imbiss am Markt und einem Asia-Imbiss an der Trageser Straße schnell erschöpft.

Von André Neumann