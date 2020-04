Vermieter in Borna: Kaum noch Schlüsselübergaben

Borna

Die größten Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet. Zwar lässt eine Gesetzesänderung die Corona-bedingte Aussetzung von Mietzahlungen bis Juni zu. Bei den Bornaer Vermietern ist das bisher aber noch kein Thema. Dafür werden mittlerweile kaum noch Wohnungen neu vermietet.

Geschäft ruht fast vollständig

Etwa 100 Neu-Mietern übergeben die Mitarbeiter der Bornaer Wohnungsgenossenschaft ( BWG) im Jahr die Schlüssel zur neuen Wohnung. Tempi passati. „Das Geschäft ruht fast vollständig“, sagt BWG-Vorstandschef Andreas Beier, auch wenn Anfragen per E-Mail eintreffen. Dafür läuft die Mietzahlung im Prinzip so gut wie immer. „Es gibt ein paar Einzelfälle“, also Leute, die Schwierigkeiten mit der pünktlichen Zahlung der Miete haben. „Bisher schlägt Corona aber noch nicht durch“, so Beier weiter, was sich freilich ändern kann, wenn die ersten Mieter nur noch das Kurzarbeitergeld statt des üblichen Gehalts auf ihrem Konto habe. Die BWG, die 1600 Wohnungen in Borna, Deutzen und Neukirchen hat, profitiert zudem davon, „dass wir keine Gewerbemieter haben“.

Anzeige

CORONABOXGästewohnungen werden kaum noch genutzt

Die gibt es bei der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS). Geschäftsführer Jan Czinkewitz spricht von ein, zwei Fällen Gewerbetreibender, die jetzt wegen Corona klamm sind. „Mit denen sind wir im Gespräch.“ Hinzu komme vielleicht eine Hand voll Mietaussetzungen, aber nichtzahlende Mieter gibt es auch jenseits von Corona beim größten Bornaer Vermieter, der 2500 Wohnungen in Borna hat. Hinfällig geworden ist hingegen die Vermietung von Wohnungen. Cinkewitz: „Seit drei Wochen ist unser Geschäft eingebrochen.“ Das gilt auch für die Nutzung der insgesamt neun BWS-Gästewohnungen. Gerade einmal zwei werden noch genutzt, von Monteuren, die in Borna arbeiten.

Logo zur Aktion "Wir halten zusammen" während der Coronakrise Quelle: LVZ

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Von Nikos Natsidis