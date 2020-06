Vermittlung im Tierheim Oellschütz hat wieder begonnen: Viele Katzen suchen ein Zuhause

Groitzsch

Aufgeregt läuft Cora in ihrem Auslauf hin und her, beäugt die wenigen Besucher, die derzeit kommen, neugierig, kommt aber nicht zur Ruhe. Die sechsjährige agile Hündin ist einer von derzeit neun Hunden, die im Tierheim im Groitzscher Ortsteil Oellschütz auf eine neue Familie warten. Was dieser Wochen nicht ganz einfach ist. Zwar haben die Tierheimmitarbeiter die Vermittlung wieder aufgenommen, doch so viele Besucher wie vor der Corona-Pandemie verzeichnet Leiter Hans-Jörg Hellriegel nicht. Während der Wochen der Ausgangsbeschränkungen blieb auch das Tierheim für den Besucherbetrieb komplett geschlossen.

Die unerwartete Ruhepause nutzten Mitarbeiter und Mitglieder des Tierschutzvereins Borna, der das Tierheim betreibt, allerdings für zahlreiche Arbeiten. „Wir haben unter anderem die erste Seite der Außenanlage der Hundezwinger komplett erneuert“, erzählt Michaela Angermann, Vorsitzende des Vereins. Die Anlage sei mittlerweile mehr als 30 Jahre alt, „und als wir sie gebaut haben, kamen unter anderem Gitter zum Einsatz, die es schon im Schweinemastbetrieb in Blumroda gab“, ergänzt Hellriegel. Heißt: Die damals verbauten Materialien seien zuweilen noch deutlich älter. Der Rost allerdings habe sich so dermaßen durchgefressen, dass eine Erneuerung der Anlage unumgänglich wurde.

Sanierung der Zwinger erfolgte in Eigenregie

Schon im vergangenen Jahr konnte das notwendige Material mit Spenden- und Sponsorengeldern gekauft werden, „den Bau haben wir in Eigenregie übernommen“, macht Hellriegel deutlich. Mittlerweile ist alles fertig, es gibt neue Fußböden, neue Eingänge und neue Zwingerelemente. Laut Angermann könne die zweite Seite im kommenden Jahr in Angriff genommen werden.

Hans-Jörg Hellriegel und das Team des Tierheims haben in den vergangenen Wochen die erste Seite der Hundezwinger-Anlage komplett erneuert. Quelle: Julia Tonne

Einige Hunde und 21 Katzen vermittelt das Team derzeit. Wobei aufgrund aller noch geltenden Einschränkungen Besuchstermine telefonisch vereinbart werden müssen. Hellriegel hat sein Telefon immer dabei, um Interessenten Fragen zu beantworten und selbst Fragen zu stellen. Täglich vor Ort sind die „Gassigeher“. Drei Hundefreunde gehören zum festen Stamm, die sich liebevoll um die Hunde kümmern. „Leider können wir nicht alle Hunde vermitteln“, macht Hellriegel deutlich. Einige hätten in der Vergangenheit vermutlich so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie zum Teil zu ängstlich und zu verstört seien. So wird wohl der siebenjährige Tom bei Familie Hellriegel und den Mitarbeitern bleiben. Bisherige Versuche, ihn in einem liebevollen Zuhause unterbringen zu können, scheiterten. Zu groß war bei der wuscheligen Fellnase die Sehnsucht nach seinem Freund Kondor, ein elfjähriger Mischling.

Viele Katzen warten auf ihre Vermittlung

Fast zwei Dutzend Katzen warten noch auf neue Familien. „Von ihnen sind 15 in unserem Freigehege, sie suchen dringend ein neues Zuhause mit Freigang“, betont Angermann. Darüber hinaus habe das Tierheim kürzlich Katzenwelpen bekommen, die derzeit bei privaten Tierfreunden aufgepäppelt und dann vermittelt werden können. Zu den Welpen gehört unter anderem ein kleiner Kater, er braucht – genau wie seine Geschwister – noch viel Zuwendung, „in wenigen Wochen können wir sie dann vermitteln“, sagt Hellriegel.

Der kleine Kater ist acht Wochen alt und sucht bald ein neues Zuhause. Quelle: Michaela Angermann

Hellriegel ist telefonisch unter der Nummer 0151 / 24266000 erreichbar. Mit möglichen künftigen Tierbesitzern vereinbart er Besuchstermine. „dann können wir gucken, zwischen welchem Menschen und Tier die Chemie stimmt“, macht er deutlich. Denn nicht jeder Hund sei für jeden Interessenten geeignet. So brauche zum Beispiel der achtjährige Schäferhund Henry eine Bezugsperson. „Und ganz viele Bälle, danach ist er süchtig“. Kelly hingegen, eine sechsjährige Hündin, sei eher bei einem älteren Ehepaar gut aufgehoben, wo sie der Mittelpunkt sein könnte.

Von Julia Tonne