Corona-Ferien in Sachsen: Das heißt nach den neuen Plänen des Freistaates, dass es keine regulären Winterferien gibt. Dafür eine Woche Ferien Anfang Februar, die zweite Woche wird vor den Osterferien drangehangen. Die LVZ hat sich umgehört, was in Schulen und bei Eltern davon gehalten wird.

Dass der Schulbetrieb noch einmal so lange würde unterbrochen werden, Nicole Ruppelt hatte gehofft, es käme anders. „Man hat es irgendwo ein bissel satt“, sagt die Vorsitzende des Elternrates der Grundschule Bad Lausick. Leidtragende der fortdauernden Einschränkungen seien in erster Linie die Kinder. Doch auch die Eltern kommen in immer größere Konflikte, findet sie – nicht zuletzt, weil die Notbetreuung nur sehr wenigen Berufsgruppen offensteht.

„Viele Muttis sind deswegen fix und alle. Viele haben Angst um ihren Job“, sagt Ruppelt, die als Inhaberin eines Garten- und Landschaftsbau-Unternehmens zudem die Sorgen der Arbeitgeber-Seite kennt. Firmen stehen wegen Personal-Nöten ebenfalls unter Druck. Dass die Winterferien nicht wie geplant stattfinden, sei da eher ein Randproblem: „Im Februar in den Urlaub zu fahren, das hat sich ja ohnehin kaum einer vorgenommen.“

„Wir geben alle unser Bestes“

„Die Entscheidung zu den Ferien finde ich sehr vernünftig“, sagt Birgit Geuther, Leiterin der Bad Lausicker Grundschule. Wenn der Unterricht – was sie und ihr Team sehr hoffen – am 8. Februar wieder starten könnte, ermögliche das eher Kontinuität als eine neuerliche Ferien-Unterbrechung. Unabhängig davon: „Wir geben alle unser Bestes. Wir haben eine Notbetreuung, da werden die Übungen für den Tag erledigt.“ Danach übernehme der Hort. Ihr sei aber bewusst: „Für die, die Notbetreuung nicht nutzen dürfen, ist das ein Riesen-Problem.“

Jana Buder aus Deutzen ist Mutter von drei Kindern. Zwei gehen in die Schule, der Jüngste in den Kindergarten. Warum der Freistaat die Ferien wie angekündigt verlegt, kann sich die 41-Jährige nicht genau erklären. „Keine Ahnung, vielleicht sollen nicht so viele Leute in die Skigebiete fahren“, überlegt sie. Ihre Familie hatte nicht vor, in den Ferien zu verreisen. „Wir bleiben in der Corona-Zeit einfach zu Hause.“ Allerdings hatte sie für die zweite reguläre Ferienwoche im Februar Urlaub genommen. Sie werde nun versuchen, den auf die neue Ferienwoche nach den ursprünglichen Osterferien zu verlegen. „Darüber muss ich mit meinem Arbeitgeber sprechen. Wahrscheinlich wollen nun ja alle Mütter in dieser Woche Urlaub machen“, befürchtet Jana Buder.

Aussetzer der Lernplattform nerven

Jemanden wie Frank Ziemann kann nicht mehr viel erschüttern. „Aus schulischer Sicht lässt sich das organisieren“, erklärt der Leiter der Bornaer Dinter-Oberschule. Es sei noch eine Woche Zeit, die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen, „das müssen wir diesmal nicht von Freitag bis Montag machen“. Sollten Eltern wegen der verschobenen Winterferien eine Freistellung für ihre Kinder benötigen, „werden wir kulant reagieren“. Natürlich sei es schwierig, wenn Eltern jetzt ihre Pläne über den Haufen werfen müssten. In der Dinterschule läuft der Unterricht seit Montag wieder, die bekannten Probleme eingeschlossen. Ziemann: „Digital stehen wir da, wo wir im März waren.“

Oberschule Kitzscher im vergangenen November: Viele hoffen jetzt, dass die Schulen Anfang Februar nach einer vorgezogenen Ferienwoche wieder öffnen. Quelle: Jens Paul Taubert

Als Vater ist auch Landrat Henry Graichen (CDU) betroffen. „Die Regelung zu den Ferien halte ich für tragbar.“ Noch weiteren Schulausfall über das bekannte Maß hinaus zu riskieren oder gar Lehrpläne zusammenstreichen sei hingegen keine Option. Nervig wie alle betroffenen Eltern findet der Kreischef mittlerweile die Aussetzer der Lernplattform. „Am Dienstag ging wieder nichts, das ist für die Kinder und Familien einfach unbefriedigend.“

Der Vorsitzende des Kreisschülerrates, Alexander Leitert, kann sich mit den verschobenen Ferien durchaus anfreunden. „Eine Auszeit brauchen die Schüler auf jeden Fall, denn die Lockdown-Zeit ist nun mal keine Ferienzeit“, macht er deutlich. Einen kompletten Ausfall der Winterferien hätte er kritisiert, aber die jetzige Regelung kann er nachvollziehen. „Die Situation in Sachsen ist ernst, da ist es verständlich, dass der beste Weg zwischen Bildung und Abschwächung der Pandemie gesucht wird.“ So sei gewährleistet, dass der Lehrplan noch halbwegs eingehalten werden könne.

Geschlossene Schule sind soziales Problem

Noch kann sie zur Verlegung der Winterferien keine abschließende Einschätzung äußern, sagt Silke Kruppa, die Leiterin der Grundschule in Rötha. Dafür liegen ihr noch nicht genügend Informationen vor. Bislang gebe es nur einen Brief des Kultusministers an die Schulleiter, in dem über die Änderung informiert wird. Was das konkret bedeutet und wie die Veränderungen umgesetzt werden, darüber wolle das Ministerium die Schulen erst noch informieren. „Wir müssen abwarten“, so die Schulleiterin.

Sie sieht im Lockdown und in der geschlossenen Schule in erster Linie ein soziales Problem: „Das Miteinander findet nicht statt, das macht den Schülern wie ja auch uns Erwachsenen am meisten zu schaffen.“ Um den Unterrichtsstoff mache sie sich dagegen weniger Sorgen. Selbst wenn das Unterrichtsportal Lernsax – wie erst am Dienstag – wieder einmal abstürzt, finden die Kolleginnen Wege, mit ihren Schüler zu kommunizieren, meint sie. „Dann schicken wir E-Mails, einige fahren auch mal zu Kindern nach Hause und reichen Arbeitsblätter über den Zaun, wenn sie die Eltern nicht anders erreichen. Eine Kollegin hat gestern all ihre Schüler angerufen und sich einen Text vorlesen lassen.“

Schulleiterin rechnet mit Dienstanweisung für Lehrer

Eine Verschiebung von Ferien hat natürlich auch Auswirkungen für Lehrer, die Urlaub geplant haben. Diesbezüglich werde es wohl klare Regelungen geben, vermutet Dagmar Schulz, Leiterin der Oberschule Kitzscher. „Der Freistaat wird wahrscheinlich eine Verwaltungsvorschrift erlassen wie schon für die zwei zusätzlichen Ferientage vor Weihnachten. Und das ist dann eine Dienstanweisung, an die wir uns zu halten haben.“ Die Winterferien aufzulösen, hält Schulz generell für eine gute Lösung, „nachdem die Schüler so lange im Lockdown waren“. Ansonsten würde man, falls die Schulen nach dem 31. Januar wieder öffnen, die Schüler dann gleich wieder in die Ferien schicken“, was ungünstig wäre.

„Es wäre schön, wenn nach der vorgezogenen Winterferienwoche tatsächlich Präsenzunterricht möglich ist“, sagt Matthias Gneipel. Gerade in der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Elstertrebnitz komme es besonders auf den Umgang miteinander und das praktische Arbeiten an, so der amtierende Leiter. „Allerdings sind wir derzeit besser als im letzten Frühjahr für die häusliche Lernarbeit aufgestellt.“ Die Lehrer haben mit den Kinder gezielt und intensiv geübt, wie sie digital Aufgaben erhalten und erfüllen können. „Wir haben ein anderes System als Lernsax“, meint Gneipel, „unseres hat keine Abstürze.“

Für rund 95 Prozent der Schüler funktioniert das gut, schätzt er. Einige allerdings haben kein oder kein gutes Internet zu Hause. Da behelfen sich die Lehrer mit USB-Sticks. An fehlender Technik liege das Problem eher nicht, zumal auch ein paar Leih-Laptops verteilt werden konnten. „Das Nadelöhr ist die Datenübertragung“, so der Elstertrebnitzer Schulleiter. Die neueste Herausforderung für die Eltern: Familien ohne WLAN haben signalisiert, dass ihr Datenvolumen nicht mehr ausreicht. „Über die perfekt passende ,Leistungen für Bildung und Teilhabe‘ kann da bisher nichts gemacht werden, habe ich mich schon erkundigt. Aber das Landesamt für Schule und Bildung will sich kümmern.“

Von Ekkehard Schulreich, André Neumann, Nikos Natsidis, Simone Prenzel, Julia Tonne, Olaf Krenz