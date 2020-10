Verschönerung für Brunnen im Kulturpark Deutzen

Neukieritzsch/Deutzen

Er ist eher ein unscheinbares Detail im Kulturpark Deutzen. Und mancher, der den Park nicht schon länger kennt, mag sich gefragt haben, was es mit dem Bündel aus verrosteten Metallröhren an einer Säule in der Nähe der Weidenbogenhalle wohl auf sich hat.

Es ist ein Brunnen, genauer gesagt, ein Springbrunnen. Gefördert durch eine Pumpe aus einem Sammelbecken darunter, soll tatsächlich einst Wasser aus den Röhren gesprudelt sein. Das ist etliche Jahre her. Gebaut wurde der Brunnen mit dem 1967 eröffneten Kulturpark, der den Deutzenern den Volks- und Kulturpark im devastierten Ort Alt-Deutzen ersetzen sollte.

Anzeige

Jens Buder, der Vorsitzende des Vereins „Gemeinsam für Deutzen“, kann sich noch erinnern, dass das Brunnengestell früher in einem Wasserbecken stand, in dem sogar Forellen geangelt wurden. später wurde das Becken verfüllt und mit Kies gefüllt. Auch in diesem Zustand, glaubt sich Kulturparkleiter Michael Wagner zu erinnern, habe der Brunnen Ende der 1990er Jahre noch gesprudelt.

Vor der jetzigen Aktion war der Brunnen ziemlich verrostet. Quelle: privat

Wasser tröpfelt nur aus wenigen Rohren

Das tut er längst nicht mehr, aber immerhin ist er jetzt wieder ein Blickfang. Denn mehrere Mitglieder des Vereins „Gemeinsam für Deutzen“ haben zu Pinsel und Farbe gegriffen und alle Rohre des Brunnens gestrichen.

Am liebsten hätte Vereinsvorsitzender Jens Buder den Brunnen ja wieder in Gang gesetzt. „Wir haben das vor ein paar Jahren mal mit der Feuerwehr von Lobstädt probiert“, sagt er. Die schloss einen Schlauch an, doch das Wasser tröpfelte nur aus drei oder vier Rohren. Die anderen sind wahrscheinlich verstopft.

Eine Reparatur des ganzen Brunnens einschließlich Pumpe und Becken im Boden wäre zu teuer geworden. Das sagt auch Michael Wagner, der von gut zehntausend Euro spricht. Also sollte der Brunnen wenigstens wieder schön aussehen. Vereinschef und Kulturparkleiter stimmten sich über die Farbgebung ab.

Café-Betreiberin spendiert Eis

Gewählt wurden Grün, Gelb, Orange und Rot, Farben, die im Logo des Kulturparkes vorkommen. Acht Vereinsmitglieder machten mit und schwangen vier Stunden lang die Pinsel. „Wir hatten einen lustigen Nachmittag und haben etwas Gutes getan“, freut sich Jens Buder über die gelungene Aktion. Die den Beteiligten sogar noch eine leckere Überraschung einbrachte in Form eines Eisbechers für jeden, den Katharina Schröter vom Deutzener Eiscafé am Markt ihnen brachte.

Der Verein „Gemeinsam für Deutzen“ hatte sich Anfang 2017 gegründet, ursprünglich als Veranstalterverein für das legendäre Deutzener Parkfest. Mehr und mehr kümmert er sich aber auch um die Verschönerung des Kulturparkes, wo das Fest stattfindet, und des Ortes.

Café-Betreiberin Katharina Schröter (4.v.l.) überraschte die fleißigen Vereinsmitglieder mit Eis. Quelle: privat

Nächste Aktion schon ins Auge gefasst

Dass das Fest in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfiel, brachte dem Vorstand auch einige Kritik ein, zumal im Sommer schon wieder zwei Festivals im Kulturpark Besucher anlocken durften. Es sei aber ein Unterschied zwischen professionell organisierten Festivals, deren Veranstaltern er Respekt zolle, und einem ehrenamtlich veranstalteten Fest, sagt Jens Buder. „Wer keine Verantwortung trägt, der kann so reden“, sagt er und ermuntert Kritiker, doch im Verein mitzumachen.

Ob das Parkfest im kommenden Jahr schon wieder stattfinden kann, ist noch nicht klar. „Wir haben uns schon einmal beraten, aber wir planen ins Blaue“, gibt der Vereinsvorsitzende zu. Ansonsten würden dem Verein die Ideen und Pläne nicht ausgehen. Die nächste Verschönerungsaktion sei schon ins Auge gefasst worden:

Im kommenden Jahr will „Gemeinsam für Deutzen“ zusammen mit den Fußballern des SV Blau Weiß das umlaufende Geländer des Fußballplatzes streichen. Vorerst ist Kulturparkleiter Michael Wagner aber voll des Lobes und des Dankes für die Verschönerung des Brunnens.

Lesen sie auch:

Von André Neumann