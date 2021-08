Versorger lässt Gasleitung unter künftiger Autobahn sichern

Rötha

In einem aufwendigen Verfahren wird eine Hochdruckgasleitung im Bereich der künftigen Autobahn 72 bei Rötha umverlegt. Darüber informiert das Versorgungsunternehmen Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas (Mitnetz-Gas). Die Arbeiten finden nördlich der Stadt zwischen der Bundesstraße 95 und dem Bach Neue Gösel auf Höhe der Abfahrt Rötha statt.

Leitung versorgt Zentraldeponie

Die Stahlleitung mit einem Durchmesser von zehn Zentimeter und einem Druck von 16 Bar liegt insgesamt 75 Meter im Baufeld, heißt es. Mit ihr versorgt Mitnetz-Gas die Zentraldeponie Cröbern. Weil die A 72 den Leitungsabschnitt kreuzen wird, nimmt das Unternehmen vor der Überbauung eine umfangreiche Überwachung vor.

Setzungsbewegungen des Bodens

„Das Gelände war in der Vergangenheit Bergbaugebiet“, erklärt Jana Erdmann, Projektleiterin bei Mitnetz-Gas. „Infolgedessen setzt sich der Untergrund durch die Belastungsarbeiten zum Bau der A 72 immer wieder erheblich, was Einfluss auf die statische Tragfähigkeit der Gasleitung hat.“

Leitung in Halteschlaufen

Die Leitung sei deshalb zwischen zwei Spundwänden verlegt und in Halteschlaufen eingehängt worden. Dadurch bleibe sie auch bei Setzung des Bodens in der richtigen Position, sagt Erdmann. Der darunter entstehende Hohlraum wird jeweils wieder mit Erdreich aufgefüllt. Bis jetzt steht noch nicht fest, wann die Leitung sich in einer stabilen Position befindet und überbaut werden kann.

