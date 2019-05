Regis-Breitingen

Für die leidgeprüften Anwohner und Firmen um den westlichen Bereich der Forststraße in Regis-Breitingen gibt es einen bitteren Nachschlag. Das letzte Stück der Fahrbahnsanierung endet nicht Mitte Mai, wie es bei Projektbeginn im März angekündigt wurde. Es dürfte wohl bis weit in den Juni gehen, ehe der Abschluss in Sicht ist.

Strom- und Telefonkabel verzögern Bau

Nachdem Stadtrat Manfred Räßler ( Die Linke) schon Anfang April Kritik geübt hatte, dass nur wenige Bauleute zu sehen sind, äußerte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke) die schlechte Botschaft in der Ratssitzung: „Es sind Leitungsprobleme aufgetaucht. Ein 20-Kilovolt-Kabel muss 40 Zentimeter tiefergelegt werden. Auch ein Telefonkabel stört.“ Da dürfe die Baufirma nicht allein ran. „Es liegt an Enviam.“ Der Versorger müsse eine Stromabschaltung in einem größeren Umfeld vornehmen. Das Unternehmen hat versichert, dass es vorangeht, so Lenk. Dennoch hat sich wenig getan. „Einen Termin hat Enviam noch nicht genannt“, hat er eine Woche später am Donnerstag dem Ausschuss gesagt.

Breitingenern wird Briefwahl empfohlen

So verzögert sich das Projekt weiter. Statt vom ursprünglichen Ablauf der Straßensperrung am 17. Mai war ja schon längst vom Monatsende die Rede. Nun deutete der Bürgermeister Ende Juni an. Für die Kommunalwahl am 26. Mai empfiehlt er den Anwohner die Briefwahl zuvor im Rathaus – um den Sonntagsumweg über Deutzen zu vermeiden.

Von Olaf Krenz