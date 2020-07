Verstärkung für das Rathaus von Regis-Breitingen

Regis-Breitingen

Nach Monaten ohne ausgesprochenen Spezialisten ist die Bauverwaltung im Rathaus von Regis-Breitingen jetzt wieder besetzt. Und das nun sogar doppelt. „Schließlich gibt es in diesem Bereich auch allerhand zu tun, wir haben ja noch einiges vor“, sagt Bürgermeister Jörg Zetzsche (54, Freie Wähler). Und auch die Kämmerei hat Verstärkung erhalten, zumindest eine vorläufige.

Bauamt-Aus 2014: Dann ein Experte – oder keiner

„Die Bauverwaltung ist eine Weile etwas stiefmütterlich behandelt worden“, so Zetzsche. Nach dem Ausscheiden von Deutzen aus der Verwaltungsgemeinschaft mit Regis-Breitingen war 2014 das Bauamt aufgelöst worden. Nur noch ein langjähriger Mitarbeiter, der zurückgesetzte Chef, kümmerte sich um die Aufgaben – ehe er 2018 in eine andere Kommune wechselte. Seine Nachfolgerin war nur circa 15 Monate dabei, sodass die Stadt ab etwa Jahresbeginn 2020 keinen Experten mehr hatte. „Seitdem haben mein Vorgänger, Herr Lenk, und dann ich einige Projekte betreut“, meint Zetzsche.

Bau-Mitarbeiter eins in Verwaltung umgesetzt

Doch es gibt zahlreiche Angelegenheiten zu klären, hat er festgestellt. Um „keine Leute zu verbrennen“ und Kontinuität reinzubringen, kümmern sich nun zwei Mitarbeiter um den Bereich, so der Bürgermeister. Zunächst setzte er im Mai Danny Heinze, seit Juli 2018 Angestellter der Stadt, aus der Kämmerei in die Bauverwaltung um. „Ich habe im Rathaus auch schon anderes ausprobieren dürfen. Das jetzt macht mir am meisten Spaß“, sagt der 30-jährige Regiser. Nur mit Zahlen umzugehen, habe nicht so gut gepasst. „Aber mein Verständnis dafür kann ich auch hier einsetzen.“

Bau-Mitarbeiterin zwei neu eingestellt

Anfang Juni wurde zudem Christiane Nippe eingestellt. Die Altenburgerin arbeitete zuvor in einem Ingenieurbüro, wo sie vor allem mit Straßen- und Tiefbauvorhaben befasst war. „Im Rathaus muss sich jeder von uns beiden letztlich um alles kümmern, auch wenn wir eine Aufteilung vorgenommen haben.“ So etwa werden Auftragsvergaben inklusive Ausschreibungen vor allem über ihren Tisch gehen, so die 35-Jährige. Einig sind sich beide, dass Regis-Breitingen ein recht schmuckes Städtchen mit schönen Dörfern ist.

Neue Kraft für die Kämmerei

Nicht ganz neu in der Regiser Stadtverwaltung ist Susan Straßburger. „Ich war schon mal für anderthalb Jahre Krankheitsvertretung, ehe ich 2015 nach Geithain gegangen bin“, erzählt die Ramsdorferin. Nun ist sie in die Kämmerei zurückgekehrt und will gern bleiben. Derzeit arbeite sie sich in die Geschäftsbuchhaltung ein, die sie übernehmen soll, wenn Marina Knarr in den Ruhestand geht. „Ich gehe gern mit Zahlen um und natürlich mit Geld“, sagt die 38-Jährige.

Von Olaf Krenz