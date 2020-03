Neukieritzsch/Borna

Zur Durchsetzung der Corona-Ausgangsbeschränkungen sind Kräfte des Polizeireviers Borna am Wochenende wiederholt ausgerückt. Nach Bürgerhinweisen fuhren die Beamten mehrmals zu Orten, an denen sich größere Gruppen versammelt haben sollten. Diese wurden dann häufig nicht mehr angetroffen, sagte ein Polizeisprecher der LVZ. Oder es habe sich um Familien gehandelt. Zweimal jedoch mussten die Beamten einschreiten.

Private Feier in Kieritzsch

Wegen einer Ansammlung von acht Personen wurden sie nach Kieritzsch gerufen. In der Mitteilung ist von einem „etwas größeren Polizeiaufgebot“ die Rede, das bei der privaten Feier nötig war. Als Beamte zunächst auf die Regelungen der Allgemeinverfügung hinweisen wollten, versteckten sich einige Leute auf dem Grundstück, sie verhielten sich uneinsichtig, heißt es dazu. Erst mit Unterstützung weiterer Kräfte konnten die Identitäten der Personen festgestellt und die Zusammenkunft beendet werden.

Ruhestörung aus einer Wohnung

Ruhestörender Lärm ließ die Polizei in der Heinrich-Heine-Straße in Borna anrücken. Vor Ort trafen die Beamten mehrere Personen in der Wohnung an. Darunter waren vier Haushaltfremde, was aufgrund der geltenden Ausgangsbeschränkungen nicht erlaubt ist, wird informiert. Die Polizisten sprachen Platzverweise aus, außerdem ergehen Anzeigen wegen Verstoßes gegen Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes.

Von LVZ