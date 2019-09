Versuchte Vergewaltigung? Verkäufer aus Borna kann sich an nichts erinnern

Borna

Ein 31 Jahre alter Verkäufer aus Borna, Fred P.*, saß jetzt wegen versuchter Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung vor Gericht. Am Ende einer vierstündigen Verhandlung wurde er nur wegen Körperverletzung verurteilt. Zwar hielt ein Gutachter auch sexuelle Absichten für nötig, nachgewiesen werden konnten die dem Angeklagten aber nicht.

Keine Erinnerung an die Tat im November 2017

Der schmächtige junge Mann schaut unruhig, abwesend, mit leicht wirrem Blick durch den Gerichtssaal. Er könne sich an nichts erinnern, sagt sein Anwalt. „Ich schwöre, da ist gar nichts“, beteuert Fred P. seine fehlende Erinnerung an jene Nacht im November 2017. Dass er das, was ihm vorgeworfen wird, getan haben könnte, bestreitet er nicht ein einziges Mal.

Im Gegenteil, er hat sogar etwas getan, was Anwalt und Richter für äußerst ungewöhnlich halten: Ohne Protest zahlte er an Sandra Z.*, sein Opfer und die Hauptbelastungszeugin, das von ihr geforderte Schmerzensgeld zuzüglich Schadensersatz und Anwaltskosten. Immerhin ein ganzer Monatslohn.

Nach der Weihnachtsfeier betrunken durch die Nacht

P. war auf einer Weihnachtsfeier der Firma. Er trank dort reichlich, ließ sich nachts von einem Kollegen nach Hause fahren. Allerdings nicht vor seine Wohnung, deren Lage er laut des Fahrers nicht mehr eindeutig benennen konnte, sondern in die Sachsenallee.

Dort kamen ihm, es mag gegen drei Uhr gewesen sein, zwei gut gelaunte, nach einen Kneipenbesuch ebenfalls angetrunkene Frauen von Mitte zwanzig und knapp dreißig entgegen. Fred P. suchte Kontakt, sprach sie an. Die Freundin des Opfers sagt als Zeugin, man habe Spaß gehabt.

Wobei der sehr einseitig gewesen sein muss, eher derart, dass sich die beiden robusten Frauen über das schmächtige Kerlchen, dass ihnen nicht von der Pelle ging, lustig gemacht, ihn mit derben Worten zum Verschwinden aufgefordert haben. „Ja“, bestätigt die Freundin, sie hätten „den als Mann nicht ernst genommen“.

Abweisung löst Aggressionen aus

Das könnte in Fred P., so schildert es der gerichtspsychiatrische Gutachter, in Verbindung mit dem mittelschweren Alkoholrausch und den sozialen Defiziten des in einfachen Verhältnissen ohne familiäre Kommunikation aufgewachsenen Angeklagten, etwas ausgelöst haben, das für die folgenden Ereignisse verantwortlich war.

Nämlich ein Gefühl der Benachteiligung gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Immer dürfen nur die anderen von den Reizen der Frauen naschen. Von denen man auch noch abgewatscht und beleidigt wird.

Derart innerlich getrieben und wegen des Alkohols im Zustand einer „erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit“, so sagt der Forensiker, hat sich Fred P. später, als die jüngere und etwas kleinere der beiden Frauen den Rest des Weges mit ihrem Fahrrad allein nach Hause ging, auf Sandra Z. gestürzt – wobei nicht klar ist, ob sie mit dem Rad zuerst gefallen war, oder ob er sie umstieß.

Polizei sichert DNA-Spuren am Opfer

DNA-Spuren bestätigen, dass er sie geschlagen hat und auch gewürgt. Der Tatort liegt zwischen Scheunenstraße und dem Bornaer Hochhaus. Sein um Hilfe schreiendes Opfer konnte sich nach einiger Zeit befreien und in einen nahen Kellereingang flüchten.

Dass Fred P. die Frau vergewaltigen wollte, sieht selbst die Staatsanwaltschaft nach den Zeugenvernehmungen nicht mehr als erwiesen an. Zwar soll der völlig berauschte P. zum ersten eintreffenden Polizisten mit noch geöffneter Hose gesagt haben, er wolle „ficken“. Doch kann sich die Hauptbelastungszeugin im Gerichtssaal nicht mehr an das erinnern, was sie vor fast zwei Jahren der Polizei gesagt hatte: dass ihr Angreifer sie zum Ausziehen und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben soll.

Staatsanwalt lässt Anklage wegen versuchter Vergewaltigung fallen

Deswegen lässt der Staatsanwalt den Vorwurf versuchter Vergewaltigung fallen, fordert aber für die Körperverletzung dennoch eine Haftstrafe von zehn Monaten auf Bewährung, vor allem wegen der Brutalität, mit der der Angeklagte vorgegangen sei.

P.’s Verteidiger sieht das ganz anders. Er wertet vor allem das schon gezahlte Schmerzensgeld zu dessen Gunsten und plädiert für eine milde Geldstrafe von nur 40 Tagessätzen, für P. bedeuten die 2000 Euro.

Das Gericht verzichtet im Urteil tatsächlich auf eine Gefängnisstrafe, hält aber 80 Tagessätze, in dem Fall 4000 Euro, für angemessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(*alle Namen geändert)

Von André Neumann