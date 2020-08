Versuchter Totschlag: 26-Jähriger mit Bierflasche in Borna schwer verletzt

Borna/Leipzig

Der Prozess vor der Strafkammer des Landgerichtes Leipzig wegen versuchten Totschlags begann für das Opfer wie der Tag der Tat Ende Januar – mit einem Bierchen. Das trank der 26-jährige Somalier vor dem Eingang zum Gericht. Was die Vorsitzende Richterin Sylvia Bittner zunächst die Anhörungs- und Aussagefähigkeit des Mannes hinterfragen ließ. Er sagte aus – „ich trinke immer Bier. Das ist kein Problem“.

Es ging um 20 Euro Schulden unter Freunden

Auch am 27. Januar wurde Bier getrunken. In der Asylunterkunft in der Witznitzer Werkstraße in Borna, wo das Opfer und die beiden Angeklagten Abdiwali M. und Jaamac M. untergebracht waren. Und es ging um Schulden. 20 Euro soll der 20-jährige Abdiwali seinem Zimmernachbarn geschuldet haben, die dieser an dem Abend zurückverlangte. Es sei deswegen zu Beleidigungen und Beschimpfungen gekommen. Woraufhin das Opfer die Unterkunft verließ, um dem Streit in einem Bornaer Casino in Borna zu entkommen. Seine beiden Landsmänner folgten ihm. Nach einer weiteren verbalen Auseinandersetzung im Casino wurden alle drei rausgeschmissen. Auf dem Parkplatz vor dem Edeka in der Sachsenallee eskalierte der Streit. Eine Bierflasche, die Abdiwali M. dem betrunkenen Freund an den Kopf warf, führte zu einem Schädelbruch. Das Opfer verlor kurz das Bewusstsein, ging zu Boden. Der 19-Jährige Jaamac M. trat dann noch mit seinem Fuß gegen den Hals des Verletzten. Zeugen, die die Schreie des Mannes gehört hatten, eilten zu Hilfe, riefen die Polizei und hielten die Angeklagten von weiteren Schlägen ab. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht – dort wurde er sieben Tage behandelt.

Kammer sieht keine Chance auf Bewährung

Für die Leipziger Staatsanwaltschaft ist das versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Anklage wirft den jungen Somaliern ein beabsichtigtes gemeinschaftliches Handeln vor, dessen Folge potenziell lebensgefährlich gewesen sei, heißt es in der Anklage. In einem Rechtsgespräch mit der Kammer erklärten die Verteidiger ihre Zielrichtung, auf eine Verurteilung lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu plädieren. Eine bewährungsfähige Strafe sah die Kammer nach Aktenlage vor den Zeugenvernehmungen nicht gegeben, regte die Verteidigung aber an, die Angeklagten zu einer Einlassung zu bewegen. Die Staatsanwaltschaft blieb beim Anklage-Vorwurf des versuchten Totschlags.

Opfer bittet Richterin um Freilassung der Angeklagten

Das Opfer hingegen bat Richterin Bittner, seine Angeklagten Freunde, die seit der Tat im Regiser Jugendgefängnis in Untersuchungshaft sitzen, wieder frei zu lassen. „Sie sind noch jung, waren betrunken und wussten nicht, was sie taten. Sie haben noch nicht die Erfahrung mit Alkohol. Wir haben uns ausgesprochen und ich hege keinen Groll gegen sie“, ließ der 26-Jährige den Dolmetscher übersetzen. Die Männer hätten in der Asylunterkunft regelmäßig Zeit miteinander verbracht, gekocht und Bier getrunken. Und die 20 Euro Schulden sind auch beglichen.

Für die Verhandlung sind mehrere Tage angesetzt, es sollen Zeugen und Sachverständige gehört werden. Der nächste Prozesstag ist für den 11. August terminiert.

Von Thomas Lieb