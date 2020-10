Verwaltungsgericht: Kitzscher und die BVVG streiten um ein Grundstück

Kitzscher

Die BVVG, die Abkürzung steht für Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft, ist ein Unternehmen des Bundes, welches seit 1992 ehemals volkseigene Liegenschaften in den fünf ostdeutschen Bundesländern vermarktet. Eine solche Fläche sind in Kitzscher rund zwei Hektar derzeitiges Ackerland zwischen der westlichen Bebauungsgrenze an der August-Bebel-Straße, dem Feuerwehrgerätehaus an der Leipziger Straße und den Plattenbauten in der Brauswiger Straße.

Das Areal wurde nach der Wende dem Bund zugeordnet. In dessen Auftrag will es die BVVG jetzt an einen Dritten verkaufen. Die Stadt möchte das verhindern und sich über ein Vorkaufsrecht die Fläche selbst sichern. Darüber streiten die BVVG und die Stadt seit rund drei Jahren. Am 22. Oktober stehen sich die Kontrahenten vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig gegenüber.

Neues Wohngebiet ist in Vorbereitung

Kitzschers Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) weiß zwar nach eigenen Angaben nicht, an wen die BVVG verkaufen will, hat aber gute Gründe, das Grundstück in den Besitz der Stadt zu bringen, um es selbst zu bebauen oder bebauen zu lassen.

Nachdem das von der Stadt entwickelte Wohngebiet Kitzscher Nordwest komplett verkauft ist, plant die Stadt das nächste. Auf gut sieben Hektar Land an der Leipziger Straße, rund um den dortigen Sonderpostenmarkt, will die Stadt Platz für bis zu 100 Häuser schaffen. Derzeit sichert sich die Stadt die letzten nötigen Grundstücke und bringt den Bebauungsplan auf den Weg.

Das Vorhaben hat einen stadtplanerischen Schönheitsfehler. Denn wenn das Wohngebiet wie geplant entwickelt wird, entsteht eine kompakte Bebauung westlich der Leipziger Straße. Zwischen der Stadt und dem Wohngebiet bliebe dort, wo die Feuerwehr steht, eine große Lücke.

BVVG hat Stadt verklagt

Dass die Stadt die auch gern bebauen lassen würde, dafür sprechen Grundstückskäufe, die der Stadtrat jetzt beschloss. Kitzscher erwirbt mehrere Streifen Land, die sich nicht nur im aktuell geplanten Baugebiet befinden, sondern die Teils bis über die Leipziger Straße an die Feuerwehr heranreichen.

Bürgermeister Schramm spricht von einer „weiteren städtebaulichen Maßnahme hinter dem Gebäude der Feuerwehr“. Was ihm dabei genau vorschwebt, sagte er öffentlich noch nicht. Fakt ist aber, dass erst das Grundstück der BVVG die Fläche komplettieren würde. Doch die hat die Stadt verklagt, will offenbar das Vorkaufsrecht nicht anerkennen.

Stadt wollte Vorkaufsrecht schon 2017 ausüben

Verfahren um Vorkaufsrechte seien beim Verwaltungsgericht Leipzig nicht selten, sagt Gerichtssprecherin Susanne Eichhorn-Gast. Nicht ganz so häufig sei die BVVG beteiligt, die in der Auseinandersetzung mit Kitzscher die Klägerin sei. Das Gericht habe in dem Fall zu prüfen, ob die Stadt Kitzscher überhaupt ein Vorkaufsrecht habe und ob es wirksam ausgeübt worden sei.

Die Stadt Kitzscher hatte im Juni 2017 eine Satzung beschlossen, mit der sie sich das Vorkaufsrecht für das Gelände an der Leipziger Straße sicherte. Wenige Monate später beschloss der Rat, das nun auch auszuüben. Seitdem dauert die Auseinandersetzung an.

Kitzscher Bürgermeister will an der Verhandlung persönlich teilnehmen. Für ihn geht es bei der Sache auch grundsätzlich um das kommunale Selbstbestimmungsrecht der Stadt.

Von André Neumann