Verzug am Speicher Borna: LMBV warnt erneut vor Gefahren

Regis-Breitingen

Seit dem vergangenen Herbst ist der Damm des Speicherbeckens Borna, im Volksmund Adria genannt, bei Regis-Breitingen eine Baustelle. Hier hat die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) mit der Sanierung der als rutschungsgefährdet eingeschätzten Böschungen begonnen.

Begonnen wird am so genannten Probefeld-West. Hier lässt die LMBV durch das Espenhainer Bergbau-Service-Unternehmen TDE zunächst verschiedene Verfahren zur Verdichtung des Dammes testen. In Frage kommen eine Rüttelstopftechnologie, bei der Kiessäulen in den Boden eingearbeitet werden, und eine Verdichtung durch unterirdische Sprengungen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beobachtet haben Einwohner von Regis-Breitingen, dass auf der Baustelle mehrere Wochen Ruhe herrschte. Eine diesbezügliche Anfrage von Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) sei bislang unbeantwortet geblieben. Der LVZ bestätigte Uwe Steinhuber, Sprecher des Bergbausanierers, jetzt, dass es auf der Baustelle zu Verzögerungen gekommen sei.

Die Karte zeigt die Lage der Probefelder für die Sanierung des Speichers Borna bei Regis-Breitingen (links unten am Bildrand). Quelle: LMBV

Schall und Schwingungen sind wahrnehmbar

Und zwar gleich aus mehreren Gründen: „Die Probeverdichtungen hatten sich auf Grund von technischen Problemen, ungünstigem Winterwetter und dem mit der Frühjahrsschmelze einhergehenden Einstau im Speicher Borna weit in den März 2021 verschoben.“

Erste Testsäulen waren noch im vergangenen Jahr in den Damm getrieben worden. Ende März soll die Rüttelstoptechnologie weiter getestet werden. Zunächst, so Steinhuber, seien Rüttelarbeiten an der Zufahrtsrampe vom Randdamm zum Testfeld erforderlich. Dieses liege im Hochwasserrückhalteraum des Speicherbeckens.

Steinhuber weist darauf hin, dass bei den Rüttelarbeiten sowohl Lärm als auch Schwingungen außerhalb der Baustelle wahrgenommen werden können. Bei den Planungen für das Projekt seien dafür Prognosen erarbeitet worden. „Es konnte nachgewiesen werden“, sagt Steinhuber, „dass alle relevanten Grenzwerte eingehalten werden können.“

Nach wie vor striktes Betretungsverbot

Durch baubegleitende Messungen von Schwingungen und Schall werde das jetzt in der Praxis überprüft. Zumindest bei der Stadtverwaltung und bei ihm persönlich, sagte Bürgermeister Zetzsche der LVZ, seien noch keine Beschwerden wegen der Damm-Baustelle eingegangen. Erschütterungen, die Anwohner im Norden der Stadt wahrnehmen, wurden bislang eher den Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet „An der alten Mühle“ zugeschrieben.

Die LMBV weist auch in ihren jüngsten Äußerungen zu den Arbeiten im Probefeld-West der Adria wieder auf das strikte Betretungsverbot und die dort herrschende „Gefährdung für Leib und Leben“ hin. Es sei nicht auszuschließen, dass „sich plötzlich und ohne vorherige Warnung beziehungsweise Wahrnehmung Verflüssigungsvorgänge ereignen.“

Ereignis am Knappensee bestätigt Gefahr

Wie naheliegend diese Gefahreneinschätzung sein kann, zeigte erst ein jüngstes Ereignis am Knappensee im Landkreis Bautzen. Dort hatte sich am 11. März auf rund 500 Meter Länge die Uferböschung gelöst und war samt des darauf stehenden Waldes in den See gerutscht.

An dem Tagebaurestloch führt die LMBV seit 2014 Sanierungsarbeiten durch. Experten vermuten, dass die der Auslöser für die Rutschung der ohnehin instabilen Böschung waren. Auch der Speicher Borna ist ein ehemaliger Tagebau, der bis 1970 in Betrieb war. Das sächsische Oberbergamt schätzt ein, dass die unverdichteten Böschungen zur so genannten Verflüssigung neigen und die Dämme jederzeit in Bewegung geraten könnten.

Deswegen wird die Adria jetzt in einem Zeitraum von mindestes zehn Jahren, voraussichtlich bis 2029, durch die LMBV saniert. Und deswegen wurden die Betretungsverbote verschärft. Denn, davor hat die LMBV bereits gewarnt, während der Arbeiten an den Dämmen sei die Gefahr von Abbrüchen und Fließungen noch größer. Siehe Knappensee.

Lesen Sie auch:

Oberbergamt erlässt Betretungsverbot und warnt vor Gefahren am Speicher Borna

LMBV stellt Bürgern Sanierungsvorhaben vor

Testphase bei Regis seit Herbst 2020

Von André Neumann