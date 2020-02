Nun ist er auch wieder in der Groitzsch-Pegauer Region daheim: der Biber. Für die Forstwirtschaft ist der Nager ein Problem, für die Artenvielfalt ein Segen. Bei diesem Thema lässt sich sogar ein Bogen nach China spannen, wo in einigen Regionen die Obstblüten per Menschenhand bestäubt werden müssen – weil es kaum noch Insekten gibt.