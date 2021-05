Viel Geld in der Kasse: Neukieritzsch zahlt Kredit zurück

Neukieritzsch

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase müssen sich auch Kommunen genau überlegen, was sie mit überschüssigem Geld anfangen. Die Gemeinde Neukieritzsch hat jetzt kurzerhand entschieden, einen Kredit von rund 400 000 Euro an die Bank zurückzuzahlen. Im Gemeinderat, wo darüber ein Beschluss herbeigeführt werden musste, sorgte der Vorschlag aus der Kämmerei zumindest bei einigen für ein wenig Erstaunen.

Es ging um ein Darlehen, welches noch die früher selbstständige Gemeinde Lobstädt aufgenommen hatte. Für einen nach heutigen Maßstäben fast unvorstellbar hohen Zinssatz von rund 5,5 Prozent. Jetzt läuft die Zinsbindung aus, die Gemeinde könnte also umschulden, also das Darlehen mit einer neuen Zinsvereinbarung weiterlaufen lassen. Oder sie könnte der Bank das Geld zurückgeben.

Kämmerin: Tilgung ist wirtschaftlich

Dass Kämmerin Kathrin Herwig Letzteres empfahl, hat offenbar auch damit zu tun, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde momentan recht gut darstellt, wie Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sagte. Heißt: Neukieritzsch hat eine Menge Geld zum Zurücklegen. Das aber lassen sich die Banken schon seit einiger Zeit bezahlen.

„Wir müssen im Moment sehr viel Verwahrentgelt bezahlen“, sagte Herwig. Umgangssprachlich auch Strafzinsen genannt. Jedenfalls betragen die laut Kämmerin rund 0,5 Prozent. Das sei sogar mehr, als die 0,3 Prozent, die fällig wären, würde Neukieritzsch den Kredit zu neuen Bedingungen weiterlaufen lassen. „Deshalb“, so Herwig, „ist es wirtschaftlich, den Kredit vollständig zu tilgen.“

Grundstücksverkäufe bringen Geld

Ob denn dann noch genug Geld bleibt für laufende Ausgaben, wie beispielsweise die höheren Kosten beim Neubau des Kindergartens in Deutzen, wollte Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport) wissen. „Unsere finanziellen Vorhaben für 2021 und die Folgejahre sind gesichert“, antwortete die Kämmerin darauf.

Für ordentlichen Geldeingang hatten laut Bürgermeister auch die Verkäufe der Baugrundstücke in Kahnsdorf-Nord an den Grundstückserschließer gesorgt. Darüber hinaus bezeichnete er die Kämmerin als eine eher vorsichtige Kassenverwalterin, der man in dieser Angelegenheit vertrauen könne.

Das taten dann wohl auch alle Gemeinderatsmitglieder. Der Beschluss zur Rückzahlung des Darlehens wurde jedenfalls einstimmig gefasst.

