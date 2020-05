Viel zu trocken: Deutzener Fischereibetrieb fürchtet schlechtes Jahr

Deutzen

Es sieht nicht gut aus. Weil es viel zu trocken ist. Wenn es so weiter geht, wird auch 2020 alles andere als ein gutes Fischjahr, sagt Jürgen Etzold. Dabei ist die trockene Witterung nicht das einzige Problem des Fischers und Inhabers des gleichnamigen Fischereibetriebes in Deutzen.

Regendefizit der letzten drei Jahre

Nicht nur die regenarmen Wochen, vor allem im April, treiben dem Fischer, der die Haselbacher Teiche, aber auch Gewässer im Kohrener Land wie den Schmiedeteich in Kohren bewirtschaftet, die Sorgenfalten ins Gesicht. „Es ist das Defizit der letzten drei Jahre“, die allesamt zu trocken und zu heiß waren. Das bedeutet, dass es vielerorts an Wasser für die Teiche fehlt, so dass es sich im Zweifel nicht lohnt, Fische einzusetzen. Im schlimmsten Fall müssten die im Juni oder Juli tot aus dem Wasser geholt werden, sagt Etzold.

Anzeige

Bei Hitze wachsen die Fische nicht

Wenn es zu heiß ist, haben die Fische, vor allem Karpfen, zwar immer noch Appetit und fressen ordentlich. Sie haben dann aber auch Stoffwechselprobleme. Im Klartext: Sie scheiden das Futter aus, ohne dass es bei ihnen wie gewünscht „ansetzt“ und bleiben unter dem Strich kleiner.

Weitere LVZ+ Artikel

Fortpflanzungsfreudige Räuber

Doch der Fischer hat auch noch mit einem anderen Problem zu kämpfen. Die Zahl der Prätadoren, also von Räubern, nimmt immer mehr zu. Kormorane gehören dazu, aber auch Silberreiher und Fischotter. Sie profitieren davon, dass manche Gewässer mangels Wassers vergleichsweise flach sind. Und es sind Tiere, die streng geschützt sind, so dass der Fischer seine Fische auch nicht mit der Büchse schützen kann. Bei Fischottern handelt es sich um Tiere, die ganzjährig geschützt sind und die täglich ein Kilo Fisch verspeisen. Zudem sind sie ausgesprochen fortpflanzungsfreudig. „Die vermehren sich wie die Ratten“, so Etzold.

Gefahr der Verlandung von Teichen

Das habe Folgen auch für Privatleute mit kleinen Fischteichen. Für die lohne es sich immer weniger, ihre Gewässer mit Fischen zu füllen, wenn die auf diese Weise quasi zum gedeckten Tisch für andere Tiere werden. Die Folge, fürchtet der Fischer: Die Teiche verlanden am Ende.

Sorge um die Fischerfeste

Für das Fischjahr 2020 ist Jürgen Etzold nur bedingt guter Hoffnung. „Wenn es bis September so durchbrennt, wäre das sehr schlecht.“ Das Ergebnis wären weniger Fische, und die wären kleiner. Außerdem sieht es angesichts von Corona schlecht für die jährlichen Höhepunkte des Fischereibetriebes aus. Ob es in diesem Jahr die beliebten Fischerfeste geben kann, steht jedenfalls in den Sternen.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis