Viele Hürden: In Kitzen steht der geplante Einkaufsmarkt auf der Kippe

Pegau

Die Pläne vor gut drei Jahren klangen vielversprechend. Ein Diska-Markt sollte im Pegauer Ortsteil Kitzen entstehen – auf Initiative aus dem Dorf. Die Planungen gingen so schnell voran, dass man in anderen Orten schon recht neidisch auf das Tempo schaute. Doch längst hat das Vorhaben Dämpfer bekommen. Und zwar gleich von mehreren Seiten. Zum einen vom Landratsamt, zum anderen von den Anwohnern, die in unmittelbarer Nachbarschaft zum künftigen Einkaufsmarkt leben.

„Derzeit geht nichts voran“, moniert Carsten Iwan. Er und Stadtratskollege Thomas Rößner, Vorstand der Landwirtschaftsfirma Agrarprodukte Kitzen, bilden gemeinsam mit Ortschaftsrätig Antje Müller (alle Wählervereinigung Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) die treibende Kraft hinter dem Projekt. Und auch wohl hinter dem Willen eines Großteils der Bürgerschaft, eine Einkaufsgelegenheit ins Dorf zurückzuholen.

Landratsamt fordert weitere Nachweise

Doch seit geraumer Zeit wartet der Investor, die Schützenhaus Suhl Immobilien GmbH & Co. KG aus Oldenburg, auf eine Baugenehmigung des Landratsamtes im Landkreis Leipzig. „Dabei hat der Investor alle Unterlagen eingereicht und sogar einen zweiten Bauantrag gestellt“, erzählt Iwan. Was allerdings nur dazu geführt habe, dass die Behörde noch weitere Forderungen aufstellte.

So müsse das Unternehmen, das im Auftrag der Handelskette Edeka, der Unternehmensgruppe über Diska, agiert, unter anderem angeben, wie viel Bauschutt während der Bauphase anfalle. Außerdem wolle das Amt prüfen, ob es sich bei dem Grundstück um eine „nicht beplante Fläche im Innenbereich“ handelt, die eine Ansiedlung des Marktes verhindern könnte, obwohl das fragliche Areal im Katasterplan als Gewerbefläche ausgewiesen ist, wie Iwan erklärt – selbst Bau-Sachverständiger und Ingenieur.

Nachbarn lehnen geplanten Standort ab

Gegenwind für das Vorhaben auf dem zur Debatte stehenden Grundstück kommt darüber hinaus noch von anderer Seite. Und zwar von einigen Kitzenern selbst. Unter anderem von Peter Kretschmer. Der Ortsvorsteher, auf der anderen Straßenseite zu Hause, hatte sich im Januar des Vorjahres ans Landratsamt gewandt und Einspruch gegen das Bauvorhaben auf der geplanten Fläche eingelegt.

Beigefügt war eine Unterschriftenliste von 25 Einheimischen, die den Markt auf dem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal fast am Beginn der Eisdorfer Straße ebenso ablehnen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie in der Eisdorfer, in der Lützowstraße, in der Ernst-Thälmann-Straße und in der Dr.-Otto-Kunzmann-Straße wohnen.

Ortsvorsteher und Nachbarn fürchten Lärm

„Wir Anwohner dieser Straßen sind seit dem Bau der A 38, durch den DHL-Flugverkehrsknotenpunkt Flughafen Halle/Leipzig (der noch weiter ausgebaut werden soll) und durch den Verkehrslärm des anliegenden Landwirtschaftsbetriebs Agrarprodukte Kitzen schon genug gestresst“, heißt es in dem Schreiben an Landrat Henry Graichen (CDU).

„Und jetzt planen noch einige Bürger, die hier nicht ansässig bzw. neu zugezogen sind, uns einen Einkaufsmarkt vor die Tür zu setzen.“ Weshalb die Unterschreibenden nicht gewillt seien, noch mehr Lärmbelästigung hinzunehmen: durch den Warenverkehr, die Autos, die Einkaufswagen und durch „größere Ansammlungen von Menschen“.

Darüber hinaus, so Kretschmer in seinem Brief weiter, stelle sich die Frage, ob ein Einkaufsmarkt von dieser Größe in diesem Umfeld lohne. Von daher bitten er, der im Pegauer Stadtrat Fraktionskollege von Iwan und Rößner ist, und seine Nachbarn, das Landratsamt solle diese Sachlage prüfen. „Und sollte eine Notwendigkeit für solch einen Markt bestehen, uns bei der Grundstücksfrage zu unterstützen.“

Wahlprogramm beinhaltet Ansiedlung eines Einkaufsmarkts

Für Iwan ist eben dieses Gebaren nicht nachzuvollziehen. Schließlich hatte auch Kretschmer im Wahlprogramm der „Bürger für Kitzen mit Ortsteilen“ für die Kommunalwahl im Mai 2019 die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes gefordert. Und zwar „zur Sicherung der Grundversorgung der in Kitzen und im Umkreis von ca. vier Kilometer lebenden Bevölkerung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs“, wie es in den Zielen der Wählervereinigung heißt.

Auf Nachfrage erklärt Kretschmer, dass er und die Nachbarn einen Einkaufsmarkt nicht generell ablehnen, sondern sich gegen den bislang gewählten Standort aussprechen. „Es gibt ja noch andere Grundstücke in Kitzen, die für einen Markt besser geeignet sind, weil sie zentraler liegen“, macht der Ortsvorsteher deutlich. Die Bürger müssten doch nicht mehr belastet werden als notwendig.

Denkbar sei beispielsweise das Gelände der ehemaligen Maschinen-Traktoren-Station (MTS). Was ihn außerdem ärgere, sei die Tatsache, dass mit den Anwohnern im Vorfeld der ganzen Planungen nicht gesprochen worden war. „Gemeinsam hätten wir sicherlich eine für alle tragbare Lösung gefunden.“

