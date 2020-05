Viele Tote ohne Angehörige in Borna – Stadt vereinbart Zusammenarbeit mit Bestatter

Borna

Die Stadt Borna hat eine festen Partner für Bestattungen von Toten, für die üblicherweise deren Angehörige zuständig sind. Der Hauptausschuss hat jetzt für den Abschluss einer entsprechenden Rahmenvereinbarung mit dem Bornaer Bestattungsunternehmen Schulze grünes Licht gegeben. Grund für die Beauftragung des Unternehmens ist die Zunahme von Fällen, in denen die Stadt anstelle von Familienangehörigen einspringen muss, wenn Menschen sterben.

Mehrere Fälle in Borna

„Bisher mussten wir in jedem einzelnen Fall immer drei Angebote einholen“, so Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Ein vergleichsweise großer Aufwand, um den Vorgaben des sächsischen Bestattungsgesetzes zu entsprechen. Danach ist eine Stadt für die Bestattung eines Menschen zuständig, wenn er dort gestorben ist. In den letzten Jahren gebe es mehr Fälle dieser Art in Borna.

Bisweilen werden Angehörige gefunden

Bisweilen finden sich später doch noch Angehörige, so Luedtke weiter. Die übernehmen dann auch die Bestattungskosten.

Von Nikos Natsidis