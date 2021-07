Vier Feuerwehren bekämpfen Feldbrand bei Großstolpen

Groitzsch/Großstolpen

Mehrere Feuerwehren wurden am Freitagnachmittag zu einem Feldbrand bei Großstolpen gerufen. Dort war an der Kippenstraße ein Stoppelfeld in Brand geraten.

Die Feuerwehren aus Groitzsch und dem Ortsteil Großstolpen wurden 14.34 Uhr alarmiert, teilte Stadtwehrleiter Mike Köhler nach dem Einsatz mit. Weil das Feuer von mehreren Anrufern gemeldet wurde und der Leitstelle deswegen offenbar als großflächig erschien, wurden noch zwei weitere Tanklöschfahrzeuge aus Pegau und Neukieritzsch zur Brandstelle beordert.

Feuerwehren aus vier Orten sind im Einsatz gewesen. Quelle: Feuerwehr Groitzsch/Mike Köhler

Dort sahen sich die Feuerwehrleute mit einem Brand von rund zwei Hektar Ausdehnung konfrontiert. Das Feuer wurde mit mehreren Rohren bekämpft und gelöscht, berichtete Köhler. Ein Landwirtschaftsbetrieb unterstützte die Feuerwehren mit einem Traktor und einem Wasseranhänger.

Das Feuer war nach einer Stunde gelöscht, so Köhler. Im Einsatz waren 19 Feuerwehrleute und fünf Fahrzeuge.

Von LVZ