Borna

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag in Borna ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer (75) eines BMW auf der Platekaer Straße unterwegs, als er beim Abbiegen vermutlich die Vorfahrt eines Ford Focus nicht beachtet. Da sich der Ford-Fahrer (82) auf der Hauptstraße befand, behielt er Fahrt, so dass beide Autos zusammen stießen.

Aufgrund des Aufpralls schleuderte der Ford gegen einen parkenden Transporter Mercedes Vito. Während der BMW-Fahrer unverletzt blieb, erlitten der Ford-Fahrer sowie seine drei Insassen im Alter zwischen 79 und 83 schwere Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der 75-Jährige hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.

Von LVZ