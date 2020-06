Vier Verletzte bei Zusammenstoß auf B2 bei Zwenkau

Zwenkau

Auf der B2 bei Zwenkau kam es am Montag zu einem Unfall. Gegen Mittag fuhr ein Fahrer auf der Zeitzer Straße in Richtung Altenburg, als er nach der Einmündung Straße der Einheit in einer Rechtskurve von seiner Spur abkam.

Unfallursache noch ungeklärt

Der 42-Jährige geriet dann, aus bisher unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es mit einem frontalen Zusammenstoß mit dem PKW eines 55-Jährigen. Beide Fahrer sowie zwei Insassen in den Fahrzeugen erlitten schwere Verletzungen und mussten stationär in einer Leipziger beziehungsweise in einer Bornaer Klinik aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Gegen den 42-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Für die Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von vag/LVZ