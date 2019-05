Borna

Ein Vierjähriger ist Freitag gegen 6 Uhr morgens zu einer Spritztour durch Borna aufgebrochen. Die Polizisten kamen eigenen Angaben nicht aus dem Staunen heraus, als sie zu einem Verkehrsunfall in die Schulstraße gerufen worden waren. Die ungewöhnliche „Reise“ des Jungen, der mit Muttis Auto unterwegs war, endete an einem Zaun.

Fahrt endet am Zaun

Die Mutter erzählte den herbeigeeilten Polizisten, dass ihr Sohn den Schlüssel vom Ford ohne ihres Wissens aus dem Schrank genommen und anschließend die Wohnung mit dem Ziel, „Autofahren zu wollen“, verlassen habe. Offensichtlich gelang es dem Kind, das Auto zu starten, woraufhin der Wagen aus der Einfahrt heraus, über die Straße hinweg rollte. Nach einer zurückgelegten Strecke von ungefähr acht Metern stoppten auf der gegenüberliegenden Straßenseite Rollcontainer und ein Stabgitterzaun das Auto.

Keine Verletzung, nur Sachschaden

Ungläubig ließen sich die Gesetzeshüter vom Jungen zeigen, wie er das Auto mit Fernbedienung öffnete, sich auf den Fahrersitz setzte und anschließend den Schlüssel ins Zündschloss steckte, um zu starten. Zwar reichten die Beinchen des Vierjährigen nicht ans Gaspedal, da jedoch der erste Gang eingelegt war, ging die Fuhre zur Einfahrt hinaus.

Glücklicherweise ging die Abenteuerlust für den Kleinen glimpflich aus, er blieb unverletzt. Allerdings entstand am Auto, an den Rollcontainern und am Stabgitterzaun ein Schaden von 8.000 Euro. Den Schlüssel für das Auto seiner Eltern allerdings wird er wohl nun nicht mehr sobald erreichen.

Von Birgit Schöppenthau