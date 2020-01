Village Club lädt zur Geburtstags nach Kitzscher ein

Kitzscher

Da bebt der Rittersaal in Kitzscher. Der Village Club aus Hainichen feiert Geburtstag. Die DJ- und Veranstaltungsagentur, bestehend aus Benny Prange und Marc Werner, wird zwölf Jahre alt.

Das wird am 1. Februar gefeiert. Im Rittersaal an der Bornaer Straße in Kitzscher wollen die Veranstalter mit ihren Gästen auf die letzten Jahre anstoßen „und den alten Rittersaal zum Beben bringen“, sagt DJ Marc Werner. Ob jung oder jung geblieben spielt keine Rolle. Der Village Club lädt alle ein zu einer musikalischen Zeitreise zwischen House, Black und aktueller elektronischer Musik.

DJ Marc Werner steht in Kitzscher an den Reglern

„Lasst uns die Momente feiern, bevor sie zu Erinnerungen werden“, ruft DJ Marc Werner den Partygästen zu. Er wird an dem Abend selbst mit an den Reglern stehen. Außerdem werden Deejay Daroxx, Robexx, Thomas Beyer, JP Jasch Patrick und die Klang Chaoten angekündigt.

Vom Eintritt will der Village Club einen Euro pro Gast für die Kindertagesstätte Kitzscher spenden. Bei der großen Geburtstagsparty mit Geburtstags-Ballons müssen auch Raucher nicht frieren, für sie wird eine beheizte Lounge eingerichtet. Wer bis 23 Uhr kommt, zahlt sechs Euro, danach kostet der Eintritt neun Euro.

Von LVZ