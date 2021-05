Virtuelle Kohlenspurtour durch den Bornaer Süden

Borna

Zu einer virtuellen Tour zu Orten des Kohlebergbaus im Süden von Borna lädt das Bornaer Museum am Sonntag ein. Anlass ist der Internationale Museumstag. Deshalb war die Rundreise auch als Radtour geplant, was angesichts der aktuellen Corona-Situation nicht möglich ist. Stattdessen war ein Team des Museums an insgesamt neun Lokalitäten zu Sachzeugen unterwegs. Der dabei entstandene Filme von einer knappen Stunde ist ab Sonntag zu sehen.

Petergrube und Grube „Belohnung“

Konkret waren Museumspädagogin Almut Zimmermann und Museumsmitarbeiter Thomas Bergner am Wilhelmschacht, einstmals eine Abbaugrube und seit Jahrzehnten das größte Bornaer Gewerbegebiet. Dort in der Nähe befand sich auch die Grube „Belohnung“. Davon sei jetzt aber nichts mehr zu entdecken, so Bergmann. Deshalb zeigt der Film mit dem offiziellen Titel „Kohlenspurtour“ das Gelände so, wie es heute aussieht. Die beiden Museumsleute waren in Begleitung eines Filmteams auch am ehemaligen Ledigenwohnheim in Thräna und dort, wo sich einst das Braunkohlenwerk Thräna befand sowie in der Petergrube.

Museumspädagogin Almut Zimmermann. Quelle: Museum Borna

Der Film ist auf den Homepages des Museums https://www.slk-miltitz.de/veroeffentlichungen.html und des Geschichtsvereins https://www.geschichtsverein-borna.de sowie des Sächsischen Landeskuratoriums ländlicher Raum (SLK) https://www.slk-miltitz.de/veroeffentlichungen.html zu sehen. Er soll dort in den nächsten Wochen abrufbar sein. Der Film über die „Kohlenspurtour“ wurde mit Unterstützung des SLK produziert.

Von Nikos Natsidis