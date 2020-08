Virtueller Museumsrundgang in Borna floppt

Borna

Einen digitalen Rundgang bot das Bornaer Stadtmuseum am Sonnabend durch seine Ausstellungen an. Gedacht ist das Angebot vor allem für Kinder und Jugendliche, die an ausgewählten Exponaten Erklärungen zur Geschichte bekommen, begleitet von akustischen Untermalungen. Jörg Fritsch vom Bornaer Geschichtsverein berichtet von einem Paukenschlag, der die Besucher auffordert, jenes Instrument in der Ausstellung zu finden. Doch bis dahin müssen sie erst auf den Pfaden der Bornaer Historie wandeln.

Rundgang im eigenen Tempo

Das Museum hatte sich für den virtuellen Rundgang am Sonnabend gut vorbereitet und vor allem die Ferienkinder im Visier. Sie mussten vor Beginn der Museumsrunde lediglich die Museums-App auf ihr Smartphone laden. Ein Vorteil dabei ist, dass jeder für sich die Tour in seinem eigenen Tempo bewältigen kann. Gerade in Coronazeiten, wo von den Behörden Abstand verordnet wird, könne damit das Hygienekonzept eingehalten werden“, hebt der Vereinsvorsitzende hervor.

Angebot für die junge Generation

Los geht die Rundreise am Bornaer Reichstor los und führt anschließend durch das gesamte Haus bis unters Museumsdach. Das Programm bleibt jedoch nicht nur der jüngeren Generation vorbehalten, auch die Älteren beherrschen zunehmend das Smartphone und können damit an einem virtuellen Rundgang teilnehmen. „An entsprechender Stelle dürfen die Besucher sogar fotografieren, wenn sie das Gesuchte finden, quasi als Beweis“, sagt Jörg Fritsch. Allerdings: Auf jugendliche Besucher warteten die Museumsleute am Sonnabend vergebens.

Geschichte der blauen Reiter

Die in Borna stationierten Blauen Reiter, deren Historie bis 1849 zurückreicht und 1919 endet, ist Bestandteil der aktuellen Ausstellung. In zahlreichen Exponaten, Bildern und Dokumenten bekommt der Gast einen Überblick über dieses Kapitel Stadtgeschichte, auch wenn er keine Museums-App besitzt. „Selbstverständlich erhält der Besucher alle Informationen zu der Ausstellung, wobei wir auch auf Fragen eingehen“, hebt Fritsch hervor.

Jörg Fritsch zeigt den Säbel der Ausstellung „Blaue Reiter“. Quelle: René Beuckert

Alles über Zwiebelborna

Statt der jugendlichen Besucher nutzten am Sonnabend andere Gäste die Gelegenheit zu einem virtuellen Rundgang durch die Ausstellungsräume. Dabei spiegelt das Harmonium-Zimmer mit seinen Musikinstrumenten die Arbeit der Lindholm-Fabrik ab 1894 wieder. Auf den einzelnen Etagen sind Exponate vom Schwert des Scharfrichters bis zur nachgestellten Türmerstube zu sehen. „Zwar hielt der Türmer nach Bränden oder Belagerern Ausschau, doch mit dem Anfertigen von Schuhen und dessen Reparatur war er ebenso beschäftigt“, ergänzt Jörg Fritsch.

Er findet es schade, dass die jungen Leute das Angebot nicht nutzten, um digital auf den Spuren der Bornaer Geschichte zu wandeln. In der nun beginnenden letzten Ferienwoche gibt es noch einmal die Möglichkeit, mehr über „Zwiebelborne“ zu erfahren.

