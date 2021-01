Virtueller Neujahrsempfang in Borna: Oberbürgermeisterin Luedtke im Video

Borna

Üblicherweise hätte es am Sonnabend großen Bahnhof gegeben in Borna. Vielleicht in einer Schule wie vor Jahresfrist. Vielleicht auch in einem Vereinshaus oder anderswo. Wie in jedem Jahr hätte die Stadt zu ihrem Neujahrsempfang eingeladen. Bei Saft, Sekt und Häppchen aus dem Hause Lungwitz würde Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) reden, nach aller Erfahrung eine halbe oder eine Dreiviertelstunde oder auch länger. In diesem Jahr ist dies aus den bekannten Gründen unmöglich. Stattdessen gab es erstmals einen virtuellen Neujahrsempfang. Seit Sonnabend lässt sich auf der Internetseite der Stadt Borna ein Video abrufen, in dem die Rathauschefin zu den Bürgern spricht.

Der Film entstand in Zusammenarbeit mit Regio-TV und zeigt Luedtke im Ratssaal ebenso wie vor einigen markanten Gebäuden im Stadtgebiet. Die Oberbürgermeisterin appelliert an die Solidarität in Corona-Zeiten und fordert auf, Bücher im örtlichen Buchladen und Essen in den Bornaer Gaststätten zu bestellen und überhaupt die lokalen Einzelhändler den Online-Angeboten vorzuziehen. Zugleich erklärt sie mit Blick auf die Pandemie: „Nehmen Sie das Virus ernst.“

Borna soll 2023 schuldenfrei sein

Zu dessen Auswirkungen auf die Entwicklung der Stadt lasse sich derzeit kaum etwas Verlässliches sagen. Luedtke glaubt, „dass das erst im nächsten oder übernächsten Jahr zu spüren ist“. Dennoch halte die Stadt an der Tilgung ihrer Verbindlichkeiten fest, „so dass wir 2023 schuldenfrei sind“. Das gelte auch für den Ausbau der städtischen Infrastruktur.

Wer das Video mit einer überschaubaren Länge von knapp 13 Minuten weiter verfolgt, sieht die Oberbürgermeisterin in der Folge vor einigen Gebäuden, die aktuell gebaut werden oder demnächst saniert werden sollen. Etwa vor der Grundschule West, die seit kurzem offiziell den Namen „Kinder der Welt“ trägt. Das Gebäude soll mit Beginn des neuen Schuljahres vollständig saniert sein. Auf Vordermann gebracht wird auch das Vereinshaus in der Schulstraße, das aus dem Jahr 1976 stammt. Es ist künftig barrierefrei. Außerdem, so Luedtke in ihrer Videoansprache weiter, werden die Betriebskosten um ein Viertel gesenkt.

Bahnhof wird barrierefrei

Weitere wichtige Projekte in diesem Jahr sind die Sanierung der beiden Eisenbahnbrücken in der Luckaer und der Deutzener Straße sowie des Bahnhofs, der ebenfalls barrierefrei wird.

Simone Luedtke (Linke) vor dem Bahnhof. Quelle: Regio-TV

Das Video lässt sich auf der Internetseite der Stadt Borna abrufen: https://www.borna.de/Stadtverwaltung-und-Buergerservice.htm/Pressemitteilungen/Digitaler-Neujahrsempfang.html?

