Volkshaus Groitzsch: Teilabriss startet nach Pfingsten

Groitzsch

In der Groitzscher Investitionsplanung bis 2024 stehen 5,9 Millionen Euro für ein Vorzeige-Bauprojekt – das Volkshaus am Schützenplatz. Ehe es neu erstrahlen kann, wird die leer stehende Kulturstätte zunächst fast auf die Hälfte verkleinert. Der Stadtrat vergab in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Abbruch- und Entkernungsarbeiten an den Baggerbetrieb Burkhardt aus Thonhausen, südlich von Schmölln im thüringischen Kreis Altenburger Land. Das Unternehmen wird nach Pfingsten damit beginnen. Der Preis rief allerdings bei mehreren Abgeordneten Bedenken hervor, weil er weit unter den anderen Angeboten und der Kostenschätzung liegt.

Anbauten in schlechtem Zustand und künftig unnötig

Das 1872 errichtete Gebäude erhielt in späteren Jahren etliche Anbauten, die, so heißt es im Stadtratsbeschluss, nicht mehr den heutigen Raumanforderungen entsprechen beziehungsweise aufgrund ihres schlechten baulichen Zustands nicht saniert werden sollen. Nach Untersuchungen und Fachgutachten ist deshalb geplant, dass von knapp 1330 Quadratmeter Nutzfläche rund 600 Quadratmeter abgerissen werden. Dazu gehört die vorgezogene Front auf der Schützenplatz-Seite (unter anderem ehemals Garderobe), das hintere Treppenhaus sowie die Giebelseite in Richtung Zeitzer Straße.

Anzeige

Die gelb markierten Teile des Groitzscher Volkshauses sollen abgerissen werden. Quelle: Stadtverwaltung/Büro PBR

Weitere LVZ+ Artikel

Projekt vor vier Jahren beschlossen

„Nun wird endlich physisch Hand angelegt ans Volkshaus“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). „Es ist notwendig, wir haben das mehrfach diskutiert.“ Die Stadt hatte sich 2016 für die Übernahme der Immobilie, die da schon etwa fünf Jahre ungenutzt war, sowie ihre Sanierung und Modernisierung entschieden. Dann hatte es eine Entrümpelung und Entkernung gegeben, und die Planung war gestartet worden. Nun folgt ein weiterer Schritt.

Ein im März beauftragtes Schadstoffgutachten listet keine Negativüberraschungen auf. „Das Volkshaus ist ja auch keine Industrieruine“, sagt Bauamtsleiter Dirk Schmidt. Dennoch sind sogenannte Sonderabfälle und ihre Entsorgung benannt. Daran muss sich nun die Firma Burkhardt halten.

Abgeordnete mit Bedenken wegen Preisdifferenz

Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für sein Angebot von 87 200 Euro. Gut 120 000 Euro hatte der Zweitplatzierte der Ausschreibung gewollt, der teuerste von fünf Interessenten hatte sogar reichlich 153 000 Euro aufgerufen. Die großen Unterschiede ließen CDU-Fraktionschef Andreas Zielke von einem „ganz komischen Gefühl“ sprechen. „Nicht, dass wir Nachträge oder gar schlechte Qualität bekommen“, meinte er. Jens Hausner ( Bündnis 90/Die Grünen) verlangte vom Bauamt, bei den Arbeiten genauer hinzuschauen. Und Dieter Hager ( FDP) drängte auf Vorkehrungen, um einen Hangabbruch zu vermeiden sowie dann offene Gebäudeteile zu sichern.

Die Firma hat bisher nicht für die Stadt gearbeitet, sagte Bürgermeister Kunze. „Es ist zwingend, auch wegen der Fördermittel, den günstigsten Bieter zu nehmen.“ Amtsleiter Schmidt ergänzte, dass der Baggerbetrieb in einem Gespräch seine Zahlen erläuterte und Referenzen vorlegte. Im Vertrag mit den Thüringern sei entsprechend der statischen Berechnungen geregelt, wie der Hang zum Nachbargrundstück zu sichern ist.

Die eigentliche Sanierung und Modernisierung des Volkshauses am Groitzscher Schützenplatz werden erst 2021 beginnen. Quelle: Andreas Döring

Vier Wochen Abriss – Bauantrag für Jahresende geplant

Losgehen soll es am 2. Juni. Rund vier Wochen sind für den Abriss geplant. Ebenfalls nach Pfingsten sollen die Architekten und die Haustechnik-Planer ein erstes detailliertes Konzept vorlegen, so Schmidt weiter. „Das müssen wir dann auf Funktionalität und unsere Vorstellungen überprüfen. Das Projekt soll bis zum Jahresende Bauantrag-Reife erhalten.“ Er hoffe, dass die Stadt in den ersten Monaten 2021 die Baugenehmigung erhält.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz