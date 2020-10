Volkshochschule Borna bietet neue Sprachkurs an

Borna

Im nächsten Monat beginnen an der Volkshochschule ( VHS) Borna sieben Sprachkurse für Anfänger in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Kroatisch und Arabisch. Sie finden sowohl am Vormittag für Senioren als auch in den Abendstunden für Erwerbstätige statt. Das hat die Bildungseinrichtung mit Sitz in der Jahnstraße mitgeteilt.

Sprache innerhalb von Monaten lernen

Innerhalb weniger Monate sollen die Teilnehmer dabei in die Lage versetzt werden, sich mit einfachen kurzen Sätzen in der jeweiligen Sprache verständigen zu können. 100 Wörter reichen aus, um 500 Sätze zu sagen: von einfachen Dingen im Hotel, über Gespräche, wie wohl das Wetter wird bis zum Restaurant- oder Arztbesuch reicht die Palette der Situationen, in denen sich die Kursteilnehmer demnächst verständigen können, heißt es weiter von der VHS.

Das Fernweh kompensieren

Dabei spiele auch eine Rolle, dass viele nur die Möglichkeit hatten, Englisch oder eine andere Fremdsprache zu lernen. Mit der Landessprache im Gepäck sei die Kommunikation in einem fremden Land einfacher. Weil die Reisemöglichkeiten derzeit beschränkt sind, sei es empfehlenswert, diese Zeit zu nutzen und somit das Fernweh mit dem Lernen einer Sprache zu kompensieren.

Kurse auch für Leute mit Vorkenntnissen

Interessenten sollten sich bei der VHS melden. Das gelte auch für Leute, die bereits Vorkenntnisse in einer Fremdsprache haben. Ansprechpartnerin dafür ist Britt Gappa (Telefonnummer 03433/744 6 33 24 oder www.vhs-lkl.de).

