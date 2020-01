Volkskundemuseum Wyhra wird im Herbst zum Geschichtenhof umgebaut

Wyhra

Auch in diesem Jahr werden zu Ostern wieder Nester für Kinder auf dem Gelände des Volkskundemuseums Wyhra versteckt. Ein Termin, der für viele Leute in und um Wyhra wichtig ist. Immerhin kamen zu Ostern 2019 mehr als 200 Besucher. „An einem Tag“, wie Museumsleiter Hans Ketzer betont.

Deshalb will er an der Veranstaltung ebenso festhalten wie am Oma-und-Opa-Tag im Sommer. Ende August geht dann allerdings nichts mehr. Dann beginnen die Arbeiten, mit denen aus dem Volkskundemuseum, so wie es seit drei Jahrzehnten besteht, der Geschichtenhof Wyhra werden soll.

Künftig keine Hofnacht mehr

Das hat Konsequenzen. Nicht nur für einen Veranstaltungsklassiker wie die Hofnacht, die es dann nicht mehr gibt. Die Veranstaltung lockte erst vor einiger Zeit mehr als 600 Besucher ins Volkskundemuseum. Insgesamt wurden im letzten Jahr mehr als 2500 Gäste gezählt. Ein Rückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2016, als über 3000 Leute den Weg ins Volkskundemuseum fanden.

Der Museumsleiter des Volkskundemuseum Wyhra Hans-Jürgen Ketzer. Quelle: Andreas Döring

Kasse künftig am Eingang zum Museum in Wyhra

Konsequenzen hat der bevorstehende Umbau auch für die insgesamt fünf Leute, die im Museum arbeiten. Ihre Büros fallen weg und werden zu Ausstellungsräumen. Ein neuer kleiner Bürobereich ist lediglich an der Kasse geplant, die am Eingang zum Museumsgelände errichtet wird. Dort erhalten Besucher ihre Eintrittskarten, wenn sie die neugestaltete Ausstellung sehen wollen.

Bauernfamilie im Geschichtenhof Wyhra

An deren Entwicklung ist Ketzer maßgeblich beteiligt. Er unterfüttert das Konzept mit historischen Fakten. Im Kern geht es um fünf Mitglieder einer Bauernfamilie um das Jahr 1900, zu der neben dem Bauern auch ein Junge und ein Mädchen sowie eine Magd gehören. Nicht zu vergessen die Altbäuerin, „die ganz wichtig ist“.

Denn, so der Museumschef weiter: „Sie bringt das alte Wissen mit.“ Sie versteht etwas vom Handauflegen, hat Ahnung von Heilkräutern und kann die alten Sagen erzählen. Und nicht zuletzt spielt auch eine kleine Maus eine Rolle in der Geschichte, die künftig im Geschichtenhof Wyhra erzählt werden soll.

Keine Führungen mehr

Bei der faktischen Unterfütterung der neuen Ausstellung kann Ketzer jetzt auf Forschungsergebnisse und Erkenntnisse zurückgreifen, die er über das Landleben in Wyhra um 1900 gewonnen hat. Etwa wenn es um die Veränderungen auf dem Dorf im Zuge der Industrialisierung oder auch um den Umgang mit dem Tod geht. Immerhin werden Besucher künftig nicht mehr von Personen durch die Ausstellungsräume geführt, sondern mittels Audioguides und anhand der Geschichte der einzelnen Familienmitglieder.

Umfangreiche Sammlung im Haus

Was einem Wissenschaftler wie Hans Ketzer Sorge bereitet, ist die Sammlung des Hauses. Die ist umfangreich und speist sich zu nennenswerten Teilen aus Nachlässen aus Wyhra oder Neukirchen. So befindet sich im Volkskundemuseum der gesamte Nachlass des Männerchors Zedtlitz, der sich vor zwei Jahren aufgelöst hat. Was damit und mit neuerlichen Nachlässen werden soll, ist Ketzer noch unklar.

Von Nikos Natsidis