Volksplatz steht in Borna für Kindheit und Sommerfilmtage

Borna

Der Volksplatz in Borna ist in der allgemeinen Wahrnehmung positiv besetzt. Er steht bei vielen Bornaern für Sommerfilmtage und Kindheitserinnerungen. Das hat Stefanie Samida festgestellt. Die promovierte Mitarbeiterin der Universität Heidelberg und Privatdozentin für Populäre Kulturen an der Universität Zürich untersucht im Rahmen eines Forschungsprojekts insgesamt fünf Objekte in Deutschland. Allesamt Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus, die für Massenveranstaltungen genutzt wurden und als sogenannte Thingstätten errichtet wurden. Neben dem Bornaer Volksplatz gehören auch der Heiligenberg in Heidelberg, die Berliner Waldbühne, die Bühne in Bad Seegeberg, auf der alljährlich die Karl-May-Festspiele stattfinden, sowie Freiluftarenen in Braunschweig und Passau zu den Untersuchungsobjekten.

„Dunkles Erbe“ beleuchten

Es gehe darum, das Dark Heritage, das „Dunkle Erbe“ oder auch unbequeme Erbe zu beleuchten und den Umgang damit in der Zeit nach Kriegsende zu untersuchen, sagt die Wissenschaftlerin. Auch sei der Erhaltungszustand der einstigen Thingstätten aus den 30er-Jahren sehr unterschiedlich. In Braunschweig sei der Platz, der wie auch der Bornaer Volksplatz für propagandistische Großveranstaltungen errichtet wurde, in einem sehr schlechten Zustand. Die Bühne in Bad Segeberg werde bekanntlich kommerziell genutzt. In Passau, eine Stadt, in der die Nationalsozialisten schon sehr früh und sehr stark Fuß fassen konnten, habe es lediglich in den 80er-Jahren Open-Air-Veranstaltungen gegeben.

Diskussionen in Heidelberg

Die Berliner Waldbühne wird seit Jahrzehnten genutzt. Dort spielen regelmäßig die Berliner Philharmoniker, und als die Rolling Stones dort im Jahr 1965 gastierten, kam es zu Ausschreitungen der Besucher. Dass die Bühne einst im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 gebaut wurde, sei hingegen weniger bekannt, so Stefanie Samida. Der Heiligenberg in Heidelberg wurde in den 80er-Jahren für Veranstaltungen genutzt. Dort gebe es aber immer wieder Diskussionen, ob der Berg weiterhin für Ort von Veranstaltungen sein soll.

Bornaer Volksplatz gut erforscht

Die Geschichte des Bornaer Volksplatzes ist nach Angaben von Stefanie Samida hingegen recht gut erforscht. Das ist auch das Verdienst von Thomas Bergner, einstmals Bornaer Ortschronist und Mitarbeiter des städtischen Museums, mit sich die Wissenschaftlerin bereits getroffen hat. Samida: „Der Volksplatz ist kein Mysterium.“ Seine Entstehung im „Dritten Reich“ stehe in der allgemeinen Wahrnehmung hinter den positiven Erinnerungen vieler Menschen vor allem aus DDR-Zeiten zurück.

Ausstellung im Bornaer Museum

Die Ergebnisse der Forschung, die mit Mitteln der Fritz-Thyssen-Stiftung ermöglicht wird, sollen sich in einem Text in einem Sammelband, in einer Monografie oder einem Buch finden. Denkbar sei zudem eine Ausstellung mit den Forschungsergebnissen, die auch in Borna, vielleicht im Museum, gezeigt werden könnte.

Dafür sucht die Wissenschaftlerin weiterhin nach Gesprächspartnern auch aus Borna, die ihr als Gesprächspartner zu Verfügung stehen oder Materialien über den Volksplatz, etwa Fotos, Filme oder Presseartikel haben. Wer dabei helfen kann, der sollte sich unter stefanie.samida@zegk.uni-heidelberg.de melden.

Von Nikos Natsidis