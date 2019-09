Volksplatzverein Borna bereitet sich aufs Landeserntedankfest vor

Borna

Die Hecken sind geschnitten, der Rasen ist gemäht, die Technik steht: Auf dem Volksplatz sind die Vorbereitungen für das Landeserntedankfest weitestgehend abgeschlossen. Denn hier bebt am 4. und 5. Oktober Borna. Am Freitag und Sonnabend hat sich sozusagen der MDR einquartiert, lädt erst zur DJ-Nacht „ Borna bebt“ und einen Tag später zur MDR Jump Herbstarena ein.

Die Musiker, die an beiden Tagen auf der Bühne stehen, versprechen eine grandiose Stimmung. Am Freitag haben sich ab 20 Uhr Stereoact („Die immer lacht“ und ganz neu ein Remix des Dieter-Bohlen-Hits „Brother Louie“) sowie Anstandslos & Durchgeknallt angekündigt. Letztere haben mit Titeln wie „Ohne Dich“ „Merci au revoir“ und „Alleine Gemeinsam“ einen beeindruckenden Start hingelegt. Mit von der Partie sind während der DJ-Nacht die beiden Moderatoren Maria und Olli und die DJs Marcapasos & Janosh sowie die Golden Toys.

Cordula Grün bei der MDR Jump Herbstarena

Der Sonnabend dürfte dann der vorausgegangenen Nacht in nichts nachstehen. Das MDR-Duo Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde von der Morningshow arbeitet für seine Verhältnisse spät, denn die Herbstarena beginnt wie „ Borna bebt“ um 20 Uhr. Zu erleben sind an dem Abend Juli („Die perfekte Welle“) und Josh. („Cordula Grün“). Darüber hinaus gibt es mit dem Moderatoren-Duo Überraschungsgäste, Gewinnspiele und beeindruckende Showeffekte.

Für den Volksplatzverein, der sich seit Jahren um die Bewirtschaftung des Areals kümmert und etliche eigene Veranstaltungen auf die Beine stellt, ist das Landeserntedankfest eine willkommene Abwechslung, weil die Mitglieder mal selbst feiern können. „Wir sind als Verein diesmal nur Gäste“, sagt der erst kürzlich neu gewählte Vorsitzende André Plewnia, der vom bisherigen Vereinschef Falk Opelt das Zepter übernommen hat. Dennoch: so gar nichts tun, dürfte an dem Wochenende nicht vorkommen. „Wir sind natürlich als Ansprechpartner da und stehen mit unseren Know How zur Verfügung. Egal, ob es um den Einlass geht, um Steckdosen oder Licht.“

Volksplatzverein hat neuen Vorstand

Plewnia und seine Mitstreiter wollen die beiden Abende auch als Art Vereinstreffen nutzen. Denn seit wenigen Tagen hat der Verein einen neuen Vorstand. Zweiter Vorsitzender ist Marco Schreier, Schatzmeisterin das Gründungsmitglied Yvette Eisel. Für Catering und Platz zeichnen künftig Detlef Kühn und Heiko Schreiber verantwortlich. Dabei ist Schreiber gerade einmal seit drei Monaten Mitglied im Verein, wollte aber auch gleich Verantwortung übernehmen. „Ohnehin konnten wir in den vergangenen Wochen gleich mehrere Ehrenamtliche begrüßen, die bei uns helfen wollen“, freut sich Plewnia. „Denn was nutzt die beste Idee des Vorstands, wenn wir keine Helfer haben, die das mit umsetzen?“

Die Neuwahl des Vorstands nutzte der Verein auch gleich, um Bilanz des zu Ende gehenden Jahres zu ziehen. „Und die sieht gut aus“, macht Plewnia deutlich. Das Sommerkino habe sich fest etabliert, das Borna Open Air sei durch die Zusammenarbeit mit dem benachbarten Kinderhaus Pestalozzi ein riesiger Erfolg gewesen. Nun stehe am 26. Oktober noch die große traditionelle Halloween-Party an. Ab 15 Uhr geht es auf dem Volksplatz los, gibt es Kürbisschnitzen, Laternenbasteln, Showtanz, Guggemusik und Gruselrundgänge zum Fürchten.

Ohne Helfer ist Jahresprogramm auf Volksplatz nicht zu stemmen

Letzte eigene Veranstaltung in diesem Jahr wird ein Konzert der Band „AlleHackbar“, die schon beim Borna Open Air mit von der Partie war und nun während ihrer Deutschlandtour auch Station in Borna macht. Die Band ist am 14. Dezember zu erleben. Und noch einmal betont Plewnia eines: „Ohne unsere vielen Ehrenamtlichen wäre das Jahr nicht zu stemmen gewesen“, zumal ja auch das Konzert der Italian Tenors zusammen mit dem Leipziger Symphonieorchester viel Vorbereitung erfordert habe.

Von Julia Tonne