Borna

Manche spielen häufig bei Gewinnspielen mit und gewinnen nie, andere bewerben sich einmal und gewinnen auf Anhieb. Zu letzteren gehört der Volksplatzverein in Borna, der sich seit Jahren um den Erhalt und den Betrieb auf dem Gelände kümmert. André Plewnia, seit wenigen Wochen Vorsitzender des Vereins, hatte sich bei Radio PSR für das Grillkonzert mit Bautz’ner, Moderator Steffen Lukas und dem Plattenbauorchester beworben.

Lukas sendete schon aus Borna

Mit Erfolg, am Sonnabend feierten Radioleute, Vereinsmitglieder und deren Familien ausgiebig auf dem Volksplatz. „Die Idee dazu kam auf, weil wir allen Mitgliedern und Familien mal Danke sagen wollten, dass sie sich das ganze Jahr über um das Areal kümmern“, begründete Plewnia. Es wurde also eine kleine, aber feine Sause mit rund 35 Feierwütigen, die am Sonnabend mal im Vordergrund standen, wo sie sonst hinter den Kulissen alle Strippen ziehen.

Das PSR-Team dürfte sich in Borna mittlerweile gut auskennen. Erst vor wenigen Monaten entstand bei der Feuerwehr in der Röthaer Straße der neue Sachsensong, zudem sendete Lukas bereits aus Borna.

Von Julia Tonne