Vom Volkskundemuseum zum Museumshof – Arbeiten in Wyhra gehen voran

Borna/Wyhra

Die Arbeiten am künftigen Museumshof Wyhra laufen: Hier füllt Enrico Weise von der Firma GTS Kanalgräben mit Sand, in denen zuvor Leerrohre für elektrische Leitungen verlegt wurden. Das bisherige Volkskundemuseum, dessen Ursprünge in der Endzeit der DDR liegen, wird zu einem Museumshof mit multimedialer Ausstellung umgestaltet.

Darin geht es um das Leben einer Bauernfamilie um das Jahr 1900 in Wyhra, das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Die Arbeiten sollen im Sommer beendet sein, sodass Besucher die neue Ausstellung noch in diesem Jahr in Augenschein nehmen können. Außerdem wird das Museumsgelände zur Herberge. Im Garten stehen mittlerweile drei sogenannte Schäferwagen, die Touristen künftig Unterkunft bieten.

Von nn