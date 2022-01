Von Abfall bis Kohle: Wie wappnet sich die kritische Infrastruktur im Landkreis Leipzig gegen Omikron?

Landkreis Leipzig

Der Energieversorger: Im zum Leag-Konzern gehörenden Braukohlekraftwerk Lippendorf ist man sich der Gefahr, die einer sicheren Energieversorgung aus der hochansteckenden Omikron-Variante erwachsen könnte, bewusst. „Wir sind tagesaktuell damit beschäftigt, dass die Stromproduktion läuft“, sagt der stellvertretende Kraftwerksleiter Frank Pönicke. Mit einem mehrstufigen Konzept soll das auch dann noch gelingen, wenn viele Mitarbeiter ausfallen sollten.

Dann könnten unter anderem Schichten in Minimalbesetzung gefahren und auch Personal zwischen Schichten getauscht werden. Derzeit, so Pönicke, würden sich die Ausfälle noch auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen. Damit das im Kraftwerk möglichst so bleibt, werde vorgesorgt. Mit Regeln, die den allgemeingültigen Verordnungen folgen und noch darüber hinaus gehen. Wer im Homeoffice arbeiten kann, tue das. Ingenieure, Kaufleute, Sachbearbeiter, zählt der stellvertretende Werksleiter auf. Damit würden die Mitarbeiter, die in der Anlage vor Ort arbeiten müssen, stärker vor möglichen Ansteckungen geschützt.

Auch den Mitarbeitern mit komplettem Impfstatus werde ein täglicher Test empfohlen. Im werkseigenen Testcenter würden täglich 50 bis 70 Tests durchgeführt, schätzt Pönicke. Sowohl innerhalb des Werkes als auch konzernweit liefen zudem tägliche Abstimmungsrunden über die aktuelle Lage und erforderliche Maßnahmen.

Lippendorf: In der Schaltzentrale wird das Kraftwerk gesteuert und überwacht. Die Zentrale ist durchgehend im Schichtsystem besetzt. Quelle: Nora Börding

Feste Stammbesetzung

Der Braunkohleförderer: Den Kohlehunger des Kraftwerks muss zuverlässig die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Mibrag) aus ihrem Tagebau Vereinigtes Schleenhain stillen. Der Kohlelieferant sieht sich für die Omikronwelle gut gerüstet. „In allen Bereichen des Unternehmens gelten die 3G-Regelung sowie die Vorsorgehinweise des Robert-Koch-Instituts wie gründliches Händewaschen, Abstandsregeln, Maskenpflicht und regelmäßige Corona-Tests“, erklärt Unternehmenssprecher Sebastian Exner. „Zudem werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über aktuelle Maßnahmen in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden der Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt informiert.“

Bei der Arbeitsorganisation werde strikt auf Kohortenbildung mit fester Stammbesetzung geachtet. Schlüsselpersonen zu kasernieren sei hingegen bisher noch nicht nötig gewesen. „Die Schichtübergabe findet kontaktlos, im Freien und mit Abstand statt. Mannschaftstransporte erfolgen mit reduzierter Besatzung und aufgezogener FFP2-Maske“, schildert der Sprecher weitere Vorsichtsmaßnahmen. In den Mibrag-eigenen Teststationen werden regelmäßig für alle Schichten Tests durchgeführt. Darüber hinaus biete der betriebsärztliche Dienst Impfaktionen an.

Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain beliefert das Kraftwerk Lippendorf. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Manuelle Überwachung und Steuerung der Anlagen unabdingbar

Der Wasserversorger: Michael Spitzner, stellvertretender Geschäftsführer des Wasserversorgers und Abwasserentsorgers ZBL, baut aus Erfahrung „auf motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich als Teil der kritischen Infrastruktur solchen außergewöhnlichen Herausforderungen stellen“.

Verzichtbare Abteilungen gebe es im Grunde nicht, sagt Spitzner. Dennoch würde bei massiven Personalausfällen die technische Absicherung der Wasserversorgung Priorität bekommen. Denn trotz eines hohen Automatisierungsgrades sei die manuelle Überwachung und Steuerung der Anlagen unabdingbar, um bei Störungen sofort reagieren zu können. Dies betreffe auch die personelle Absicherung der Havariebeseitigung in den Anlagen und am Leitungsnetz.

Das gelte genauso für die Abwasserbeseitigung. Der ZBL habe Vorbereitungen getroffen, um bei einer Eskalation durch massive Personalausfälle an den prioritären Stellen Teams gegebenenfalls durchgehend isoliert arbeitsfähig zu halten. Vorübergehende Umsetzungen, Urlaubssperren und Notbesetzungen seien möglich.

Damit schon im Vorfeld Ansteckungen vermieden oder minimiert werden, setzt der ZBL sein Hygienekonzept um. Unter anderem dürfen Betriebsfremde nur in dringenden Fällen und nach Testung in die Gebäude. Teams werden möglichst ohne unmittelbare Kontakte gebildet, auch Schichtwechsel sollen ohne Begegnung auskommen. Geimpfte und genesene Mitarbeiter müssen sich dreimal die Woche, Ungeimpfte täglich testen. Zugleich werbe die Geschäftsführung aktiv für Impfungen.

Entzerrung von Arbeitsabläufen

Die Abfallwirtschaft: Bei der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH setzt man unter anderem auf die Entzerrung von Arbeitsabläufen. „Ziel ist, dass sich die Mitarbeiter in der Umkleidekabine so wenig wie möglich begegnen“, erläutert Jens Adam, einer der beiden Geschäftsführer des kreiseigenen Abfallentsorgers mit Sitz in Cröbern. Inzwischen habe man außerdem eine gewisse Erfahrung im Umgang mit der Pandemie. „Viele Mitarbeiter sind inzwischen auch geimpft, einige bereits geboostert.“ Für den Fall, dass es gehäufte Personalausfälle durch Omikron gibt, habe man natürlich Notfallszenarien in der Schublade. „Dann wären wir sehr kurzfristig in der Lage, auf bestimmte Situationen zu reagieren“, macht Adam deutlich. Die Regelung, dass auch für Mitarbeiter der Kell eine verkürzte Quarantäne greifen würde, sei dabei natürlich eine große Hilfe. „Derzeit sind wir aber zuversichtlich, dass die Abfallwirtschaft nicht zusammenbricht.“ Wenn es doch eng werden sollte, habe die haushaltsnahe Entsorgung, sprich: das Abholen der Mülltonnen, absoluten Vorrang. Weitere Unternehmensbereiche wie die Wertstoffhöfe würden dann eher von Einschränkungen betroffen sein. Wenn im Februar wieder Tausende Gebührenbescheide verschickt werden, bittet die Kell zudem schon jetzt darum, von persönlichen Besuchen abzusehen und Anfragen per E-Mail zu formulieren.

Die Müllabfuhr hat Vorrang. Quelle: Kell GmbH

Vorrang haben Linien mit Zubringerfunktionen

Der ÖPNV-Dienstleister: Bei der kreiseigenen Regionalbus Leipzig GmbH ging man bereits im November durch ein tiefes Tal. „Wir hatten einen derart hohen Krankenstand, dass einige Verbindungen nicht bedient werden konnten“, erklärt Pressesprecher Thomas Fröhner. Sollte Omikron die Reihen erneut schwächen, gebe es einen genauen Plan, welche Busse dann im Deport bleiben. „Den Vorrang haben dann Linien mit Zubringerfunktionen wie Takt- und Plusbus sowie natürlich der Schülerverkehr.“ Strecken, die nicht so frequentiert seien oder wo die Kunden Alternativen hätten, fielen im Notfall am ehesten durchs Raster.

Testen ist die wichtige Basis

Der Rettungsdienst: Egal ob die Colditzer Rettungswache, die Geithainer Werkstatt für behinderte Menschen, das Kohren-Sahliser Altenpflegeheim „Waldblick“, die Frohburger Sozialstation: „Wir arbeiten in allen Einrichtungen nach Hygiene- und Testkonzepten, die den jeweiligen Verordnungen angepasst werden“, sagt Heidrun Naumann, Geschäftsführerin des Geithainer DRK-Kreisverbandes. Geimpfte und genesene Beschäftigte würden regelmäßig getestet. „Um alle die wir versorgen, betreuen, befördern und pflegen sowie unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, haben wir die Anzahl dieser wöchentlichen Testungen über das Maß der Vorschrift hinaus erhöht. Somit wollen wir verhindern, dass durch Positive im Arbeitsprozess Kontakte entstehen, die zu großflächigen Ausfall führen.“ Bereits im November hatte das DRK vermehrt Infektionen in Einrichtungen zu verzeichnen.

„Wir konnten sie auf einem insgesamt niedrigen Niveau halten. Das Testen stellt somit unsere wichtigste Basis zur Verhütung eines Ausbruchs dar.“Sollte es dennoch zu einem größeren Ausbruch in einer Einrichtungen kommen, stieße man – wie viele andere sicher auch – schnell an personelle Grenzen, stellt die Geschäftsführerin klar. „Insbesondere an Fachkräften mangelt es dann in jedem Bereich. Auch ohne die pandemische Lage herrscht schon seit langer Zeit ein extremer Fachkräftemangel.“ Selbst Zeitarbeitsfirmen müssten mitunter passen. „Bei Personalknappheit prüfen wir stets Möglichkeiten der internen Unterstützung zwischen unseren Einrichtungen und durch ehrenamtliche Helfer. Wir möchten an dieser Stelle zur Mitarbeit in unserem Ehrenamt aufrufen“, so Naumann. Das Geithainer DRK freue sich über jede helfende Hand.

Ausbildung nur in kleinen Gruppen

Die Feuerwehr: Egal, wie die verschiedenen Virus-Varianten heißen, die Maßnahmen bleiben bei den Feuerwehren streng. Heißt: Ausbildungen finden nur in kleinen Gruppen und wenn möglich im Freien statt, in den Einsatzfahrzeugen wird Maske getragen, in den Gerätehäusern können Corona-Tests gemacht werden. Doch die Vorschriften haben dann Grenzen, wenn die Kameraden zu Notfällen gerufen werden. „Wir können nicht vor einem Einsatz alle testen lassen, wir können schlicht nicht 15 Minuten warten, bis die Ergebnisse vorliegen“, sagt Mike Köhler, Stadtwehrleiter von Groitzsch. Stattdessen werde versucht, die Zahl der Kameraden in den Einsatzfahrzeugen zu reduzieren, indem mehr Autos mit ausrücken. „Wir brauchen jede Kraft, fragen daher auch einmal in der Woche bei allen Ortswehren mögliche Quarantänefälle unter den Kameraden ab, um zu wissen, welche Wehr einsatzbereit ist“, erklärt er.

Kundenkontakt manchmal unvermeidbar

Die Stadtwerke: Im Zweifel können die Monteure auch ausrücken, wenn sie infiziert sind. „Aber selbstverständlich in Schutzkleidung und ohne Kundenkontakt“, erläutert Anja Köhler-Damm, die Geschäftsführerin der Städtischen Werke Borna (SWB), die Strategie ihres Unternehmens im Umgang mit der Pandemie und die Sicherung der betrieblichen Handlungsfähigkeit auch in Notfällen. Zudem könnten die SWB bei Bedarf auf die Unterstützung von Fremdfirmen zurückgreifen. Ohnehin arbeiten Verwaltung und Führungskräfte schon seit dem letzten Jahr mobil und sind damit nicht zwingend vor Ort im SWB-Gebäude Am Wilhelmschacht.

„Seit dem letzten Jahr haben wir auch Teams gebildet“, so die SWB-Chefin weiter. Das bedeutet zumindest im Falle eines Lockdowns, dass die Teams im Wechsel und separiert voneinander arbeiten. Konkret heißt das auch, dass sich die Mitarbeiter eben im Falle eines Falles nicht gemeinsam in ein Fahrzeug setzen dürfen. Im Kundendienst lassen sich Kontakte aber nicht immer vermeiden. Speziell dann nicht, wenn Zahlungen von Leuten entgegengenommen werden müssen, die ihre monatlichen Beträge nicht überweisen, sondern bar zahlen. Dafür lassen sich telefonisch Termine vereinbaren.

Von André Neumann, Ekkehard Schulreich, Julia Tonne, Nikos Natsidis und Simone Prenzel