Von Batterie bis Weihnachtsbaum – wohin mit dem Abfall im Landkreis Leipzig?

Landkreis Leipzig

Zu Jahresbeginn gibt der kommunale Abfallentsorger Tipps, was bei der Entsorgung verschiedener Abfälle zu beachten ist:

Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Weihnachtsbäume können bis 28. Februar kostenfrei an den Wertstoffhöfen im Landkreis Leipzig abgegeben werden. Diese sind gänzlich von Schmuck, Lametta und Kugeln zu befreien. Weitere Informationen zu den Wertstoffhöfen: www.kell-gmbh.de

Wie entsorgt man Feuerwerk richtig?

Abgebrannten Batterien sollten im Restmüll entsorgt werden. Wer ungenutztes Feuerwerk entsorgen möchte, der muss die Feuerwerkskörper vorbereiten. Am einfachsten ist es, wenn man die Feuerwerkskörper einige Stunden in Wasser badet und zur Sicherheit die Körper einzeln in eine, mit Sand oder Erde gefüllte Tüte packt, sodass keine Chance mehr besteht, dass sich das Feuerwerk entzünden kann. Die Entsorgung erfolgt danach über die Restabfalltonne.

Papier, Pappe, Kartonage

Nach den Weihnachtsfeiertagen sammelt sich in der Regel viel Papier, Pappe und Kartonage an. Diese Wertstoffe gehören in die Blaue Tonne. Sollte der Behälter voll sein, rät die Kell zum Zwischenlagern oder der Abgabe auf einem der zehn Wertstoffhöfe im Landkreis Leipzig.

Entsorgung von Selbsttests

Covid-19-Selbsttests können über die Restmülltonne entsorgt werden.

Lithium-Batterien gehören nicht in den Restmüll

„Lithium-Batterien im Restmüll sind immer wieder Ursache für gefährliche Brände in Abfallbehandlungsanlagen“, erklärt Sandra Fröbel, Pressesprecherin der Kell GmbH. Batterien und Akkumulatoren (Akkus) gehören weder in den Restmüll, noch dürfen sie in die Umwelt gelangen. Sie müssen über Sammelstellen beim Handel oder auf den Wertstoffhöfen des Landkreises Leipzig erfasst und dem Recycling zugeführt werden. Dadurch könnten Schadstoffe aus dem Stoffkreislauf entnommen und Wertstoffe zurückgewonnen werden.

Durch unsachgemäß entsorgte Altbatterien kam es vor einiger Zeit bereits zum Schwelbrand in einem Müllfahrzeug der Kell. Quelle: Jens Paul Taubert

Man findet sie in Handys, Laptops, E-Bikes, Akkubohrern, Drohnen und blinkenden Kinderschuhen: Leistungsstarke Lithium-Batterien sind überall, und ihr Einsatz steigt massiv. Der verstärkte Einsatz von Lithium-Batterien stellt neue Anforderungen an Kunden und Entsorger. Mechanische Beschädigungen oder Kurzschlüsse können bei Lithium-Batterien (Lithium-Metall-Batterien und Lithium-Ionen-Akkumulatoren) dazu führen, dass in der Zelle elektrochemische Reaktionen stattfinden. Diese bewirken häufig eine starke Erwärmung und sogar Brände.

„Auch für die Mechanisch–Biologische Abfallbehandlungsanlage auf dem Gelände der Zentraldeponie Cröbern, in der Restabfälle aus privaten Haushalten des Landkreises und der Stadt Leipzig angenommen werden, sind Lithium-Batterien im Restabfall ein enormes Sicherheitsthema, denn dort setzen sich Menschen bei ihrer täglichen Arbeit einer großen Gefahr aus“, so Fröbel.

Deshalb gelte: Batterien und Akkus nicht in den Restmüll werfen, sondern im Handel zurückgeben oder zum Wertstoffhof bringen.

